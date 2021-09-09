رابط تنسيق الدبلومات الفنية 2021.. متاح بعد إعلان المرحلة الثالثة

يبحث عدد من طلاب شهادات الدبلومات الفنية عن رابط تنسيق الدبلومات الفنية 2021، وذلك عقب إعلان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، نتيجة تنسيق المرحلة الثانية لطلاب الثانوية العامة لشعبتي «علمي وأدبي»، وفتح باب تقليل الاغتراب أمام طلاب المرحلتين الأولى والثانية، والتحويل من كلية إلى أخرى، ومن المقرر أن تبدأ المرحلة الثالثة لتنسيق طلاب الثانوية العامة عقب إعلان نتيجة تقليل الاغتراب.

«الوطن» ترصد خطوات الدخول على رابط تنسيق الدبلومات الفنية2021

وأكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن عملية تنسيق الدبلومات الفنية 2021، تتم إلكترونيًا عبر رابط موقع تنسيق الجامعات ببوابة الحكومة المصرية، الذي يتيح لطلاب الشهادات الفنية إمكانية التقديم على الكليات المتاحة لهم، وملء الرغبات بشكل إلكتروني، كمثيلهم من طلاب الشهادة الثانوية العامة.

وذكرت أنه يجب على الطلاب عند فتح رابط تنسيق الدبلومات الفنية 2021، اتباع بعض الخطوات من للتسجيل وفقا للخطوات الصحيحة، وهي كالتالي:

- تسجيل الدخول عبر بوابة الحكومة المصرية الخاص للتنسيق.

- اختيار أيقونة المرحلة الثالثة من التنسيق.

- كتابة بيانات الطالب الراغب في تسجيل رغباته كاملة (الاسم، الرقم القومي).

- كتابة المجموع الحاصل عليه الطالب في الثانوية الفنية.

- كتابة محافظة الإقامة والشعبة الدراسية المقيد بها الطالب.

- الاستعانة بقائمة الكليات المتاحة لتسجيل الرغبات.

- الضغط على زر الحفظ عقب التأكد من تسجيل الرغبات كاملة.

تعرف على كليات المتاحة للدبلومات الفنية

وفي السياق ذاته، كشفت وزارة التعليم العالي، أن هناك عدة أماكن شاغرة لطلاب وطالبات الدبلومات الفنية في تنسيق الجامعات 2021، التي تصل لـ50 كلية متاحة، بالإضافة إلى 150 معهدًا، حيث يشترط لقبول طلاب التعليم الفني حصولهم على درجات عالية في نتيجة السنة النهائية من شهادة الدبلوم، وفي غضون ذلك تأتي أبرز الكليات المتاحة في تنسيق الدبلومات الفنية 2021 للجامعات على النحو التالي:

- كليات الزراعة بمختلف الجامعات.

- كليات السياحة والفنادق.

- كليات التربية النوعية.

- كليات التجارة فى الجامعات الحكومية المختلفة.

- كليات التربية بالجامعات الحكومية.

- كليات الفنون التطبيقية.

- كليات الآثار شعبة ترميم آثار.

- كليات التمريض.

- كليات الهندسة والتعليم الصناعي والفنون.