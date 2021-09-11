كشف مصدر مسؤول بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن موعد بدء تنسيق الدبلومات الفنية 2021 نظام 3 سنوات، مؤكداً أنه سيعلن في منتصف سبتمبر الجاري من قبل المجلس الأعلى للجامعات، وسيحدد الحد الأدنى لقبول الطلاب في الجامعات.

تنسيق الدبلومات الفنية 2021 نظام 3 سنوات يشمل 75 رغبة

وأضاف المصدر، أن تنسيق الدبلومات الفنية 2021 نظام 3 سنوات يجرى إلكترونيا وليس ورقيا، مشددا على الطلاب بضرورة اتباع كافة التعليمات الخاصة بكتابة الرغبات والتي تشمل 75 رغبة، لافتاً إلى أنه ستطبق كافة الإجراءات الاحترازية في جميع معامل التنسيق لتجنب الإصابة بفيروس كورونا.

تنسيق الدبلومات الفنية 2021 نظام 3 سنوات: 10% متاحة في الكليات

وتابع المصدر، بأنه سيجرى التنسيق الكامل مع جميع الجامعات عند بدء تنسيق الدبلومات الفنية 2021 نظام 3 سنوات، مؤكداً تجهيز جميع المعامل لاستقبال الطلاب، مشيراً إلى أن طلاب الدبلومات الفنية لهم نسبة 10% من كليات الجامعات المصرية.

تنسيق الدبلومات الفنية 2021 نظام 3 سنوات يتيح للالتحاق بالجامعات التكنولوجية

وفي سياق متصل، أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن تنسيق الدبلومات الفنية 2021 نظام 3 سنوات سيشمل إتاحة الفرصة للطلاب للالتحاق بالجامعات التكنولوجية التي جرى افتتاحها مؤخرا في عدد من المحافظات منها المنوفية ومحافظة بني سويف.

الكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة والطاقة 2021 تقبل طلاب الدبلومات الفنية

وأضافت الوزارة، أنه هناك عدة كليات تقبل طلاب الدبلومات الفنية 2021 نظام 3 سنوات مثل الكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة والطاقة 2021، والتي تتضمن قسم الصناعات التكنولوجية، وقسم تكنولوجيا المعلومات وقسم تكنولوجيا الطاقة، كما تشمل برنامج الميكاترونكس وبرنامج تكنولوجيا المعلومات وبرنامج الأوتوترونكس وبرنامج الطاقة الجديدة والمتجددة.

وأكدت وزارة التعليم العالي، أن الكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة والطاقة تقبل طلاب الدبلومات الفنية 2021 نظام 5 سنوات، وتشترط حصول الطالب على الحد الأدنى للقبول بها، واجتياز اختبارات القدرات المؤهلة والكشف الطبي الخاص بالكلية، لافتة إلى أنها تشمل معمل التصنيع بواسطة الحاسب، ومعمل المتحكمات الدقيقة، ومعمل الهيدروليك والنيوماتيك، ومعمل التحكم المنطقي القابل للبرمجة.