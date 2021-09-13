يشهد محرك البحث العالمي "جوجل"، عمليات بحث عديدة، خلال هذه الأيام، حول رابط تنسيق الدبلومات الفنية 2021، نتيجة بحث عدد كبير من طلاب وطالبات التعليم الفني عن رابط تنسيق الدبلومات الفنية 2021، حتى يستطيعوا تسجيل رغباتهم المختلفة للالتحاق بالكليات التى تتناسب مع مجموعهم.

يأتي ذلك بالتزامن مع إعلان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، نتيجة تنسيق المرحلة الثانية لطلاب الثانوية العامة لشعبتي "علمي وأدبي"، ومن المقرر أن تبدأ المرحلة الثالثة لتنسيق طلاب الثانوية العامة عقب إعلان نتيجة تقليل الاغتراب.

ووفقا لبيان صادر عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تتم عملية تنسيق الدبلومات الفنية 2021، بشكل إلكتروني عبر رابط موقع تنسيق الجامعات ببوابة الحكومة المصرية، الذي يتيح لطلاب الشهادات الفنية إمكانية التقديم على الكليات المتاحة لهم، وملء الرغبات بشكل إلكتروني، كمثيلهم من طلاب الشهادة الثانوية العامة.

وتستعرض «الوطن» خلال السطور التالية، كيفية الوصول إلى رابط تنسيق الدبلومات الفنية 2021.

رابط تنسيق الدبلومات الفنية 2021

يمكن زيارة رابط تنسيق الدبلومات الفنية 2021، عبر تسجيل الدخول عبر بوابة الحكومة المصرية الخاص للتنسيق، من خلال الضغط هنا.

الأماكن الشاغرة بالكليات للدبلومات الفنية 2021

وأكدت لوزارة التعليم العالي، أن هناك عدة أماكن شاغرة لطلاب وطالبات الدبلومات الفنية في تنسيق الجامعات 2021، التي تصل لـ50 كلية متاحة، بالإضافة إلى 150 معهدًا، حيث يشترط لقبول طلاب التعليم الفني حصولهم على درجات عالية في نتيجة السنة النهائية من شهادة الدبلوم.

وجاءت من بين الكليات المتاحة لطلاب التعليم الفني 2021، كليات الزراعة بمختلف الجامعات، كليات السياحة والفنادق، كليات التربية النوعية، كليات التجارة فى الجامعات الحكومية المختلفة، كليات التربية بالجامعات الحكومية، كليات الفنون التطبيقية.

بالإضافة إلى كليات الآثار شعبة ترميم آثار، كليات التمريض، وأخيرا كليات الهندسة والتعليم الصناعي والفنون.

خطوات التسجيل على رابط تنسيق الدبلومات الفنية 2021

في البداية يقوم الطالب أو الطالبة، بتسجيل الدخول عبر بوابة الحكومة المصرية الخاص للتنسيق، واختيار أيقونة المرحلة الثالثة من التنسيق.

وبعد ذلك، كتابة بيانات الطالب الراغب في تسجيل رغباته كاملة (الاسم، الرقم القومي)، وكتابة المجموع الحاصل عليه الطالب في الثانوية الفنية، وكتابة محافظة الإقامة والشعبة الدراسية المقيد بها الطالب أيضا.

وأخيرا، الاستعانة بقائمة الكليات المتاحة لتسجيل الرغبات، وعدم نسيان الضغط على زر الحفظ عقب التأكد من تسجيل الرغبات كاملة.