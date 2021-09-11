تعرف على موعد تنسيق الدبلومات الفنية 2021 نظام 5 سنوات

قال السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمشرف على التنسيق، إن الجامعات تواصل حاليا استقبال طلاب الثانوية العامة وما يعادلها من شهادات في إطار تنسيق الجامعات 2021، مضيفا أنه خلال الأيام المقبلة سيعلن موعد تنسيق الدبلومات الفنية 2021 نظام 5 سنوات ونظام 3 سنوات لمختلف التخصصات والشعب الدراسية، لمختلف الكليات التي يحق لهم القبول بها وكذلك المعاهد، مضيفا أنه من المرجح أن يفتح باب التسجيل لتنسيق الدبلومات الفنية خلال النصف الثاني من شهر سبتمبر الجاري.

التعليم العالي: تنسيق الدبلومات الفنية 2021 خلال النصف الثاني من شهر سبتمبر

وأضاف رئيس قطاع التعليم والمشرف على التنسيق في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه جرى التنسيق مع الجامعات الحكومية بشأن فتح باب التسجيل لرغبات طلاب الدبلومات الفنية 2021 من خلال معامل التنسيق الإلكتروني، موضحاً أن هناك عدد من الجامعات أجرت الاختبارات الإلكترونية المركزية الموحدة قبل الإعلان عن موعد تنسيق الدبلومات الفنية 2021 نظام 5 سنوات، المقرر أن تبدأ أعماله في النصف الثاني من شهر سبتمبر الجاري .

التعليم العالي: تطبيق إجراءات كورونا خلال تنسيق الدبلومات الفنية 2021 نظام 5 سنوات

وفي السياق ذاته، كشفت مصادر بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمجلس الأعلى للجامعات الحكومية، أنه من المقرر أن يحدد موعد تنسيق الدبلومات الفنية 2021 نظام 5 سنوات خلال الأيام القليلة المقبلة، مرجحا أن ينطلق تنسيق الدبلومات الفنية 2021 منتصف الشهر الجاري على أن تنطلق أعمال التنسيق في النصف الثاني من الشهر الجاري، مؤكداً أنه جرى التشديد على معامل التنسيق الإلكتروني بمختلف الجامعات الحكومية لاتباع الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، مع إجراء عمليات التعقيم والتطهير الدوري للمنشآت الجامعية وكذلك ترتيب عملية الدخول والخروج من وإلى المعامل وفقاً لترقيم وترتيب بين الطلاب.