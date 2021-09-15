السيسي: تحية تقدير لمرشدي قناة السويس الذين لم يتخلوا عن واجبهم لحظة

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، عبر حسابه الشخصي على «فيس بوك»، «نحتفل في هذه الأيام، بمناسبة مرور 65 عامًا على تولي المرشدين المصريين إدارة الملاحة البحرية بقناة السويس، التي مثلت إنجازا تاريخيا في سجل البطولات المصرية، وملحمةً لانتصار الإرادة المصرية في إدارة الملاحة بالقناة»

وواصل الرئيس: «تحية تقدير واعتزاز لمرشدي قناة السويس، الذين لم يتخلوا لحظة عن واجبهم في إدارة دفة الملاحة بالقناة، في ظل أصعب الظروف منذ تأميمها، وتسلم إدارتها المصرية في عام 1956 وحتى اليوم، وساهموا بجهودهم المضنية في الحفاظ على السمعة الدولية لقناة السويس كأهم شريان ملاحي في العالم».