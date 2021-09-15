بالأسماء.. السيسي يعتمد أوراق 24 سفيرا جديدا

تسلم الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، أوراق اعتماد 24 سفيراً جديداً إيذاناً ببدء مهامهم الدبلوماسية بالقاهرة، وذلك وفق ما صرح به السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية.

الرئيس يتمنى للسفراء الجدد التوفيق والنجاح في عملهم بمصر

وتمنى الرئيس السيسي، للسفراء الجدد التوفيق والنجاح في عملهم بمصر، مؤكّداً الحرص على تعزيز العلاقات الثنائية مع دولهم في المجالات كافة.

والسفراء الجدد هم: