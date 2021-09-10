انخفاض مبيعات السيارات في أمريكا للشهر الرابع على التوالي

انخفضت مبيعات السيارات في الولايات المتحدة الأمريكية للمرة الرابعة على التوالي في شهر أغسطس الماضي وسط نقص المخزون و أزمة الرقائق الإلكترونية التي ضربت صناعة السيارات.

وحققت شركات صناعة السيارات «تويوتا - فورد - هوندا - سوبارو - هيونداى - كيا - مازدا - فولفو» مبيعات بلغت 628 ألف و571 سيارة خلال أغسطس الماضي بحسب مجلة Automotive News.

تويوتا الأقل تأثرا بأزمة الرقائق الإلكترونية

وكانت شركة تويوتا موتورز أقل تأثرا بانخفاض المبيعات، وذلك كونها لم تتأثر من أزمة الرقائق الإلكترونية في هذه الفترة، وأعلنت أن مبيعاتها في الولايات المتحدة الأمريكية انخفضت بنسبة 2% فقط.

وتراجعت مبيعات سيارات شركة فورد موتورز الأمريكية بنسبة 33% خلال أغسطس الماضي في الولايات المتحدة الأمريكية، لتكون بذلك أكثر الشركات تضررا.

أما شركة هوندا اليابانية، فانخفضت مبيعاتها خلال أغسطس الماضي في الولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 16%، بينما انخفضت مبيعات شركة سوبارو بنسبة 15% خلال نفس الشهر.

وانخفضت مبيعات شركة هيونداى بنسبة 2.4%، وانخفضت أيضا مبيعات كيا بنسبة 5.3%، بينما انخفضت أسهم شركة هيونداى كيا بنسبة 1.3%.

ارتفاع مبيعات بعض العلامات التجارية برغم الأزمة

ومع كل الانخفاضات في المبيعات المذكورة، ارتفعت مبيعات شركة مازدا اليابانية في الولايات المتحدة الأمريكية خلال أغسطس بنسبة 4.6%.

وللشهر الخامس عشر على التوالي، ارتفعت مبيعات شركة فولفو السويدية في الولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 3%.

وبحسب الإحصاءات، فاستحوذ صانعوا السيارات الآسيويين على 52% من سوق السيارات الأمريكي، بينما حصل صانعو السيارات الأوروبيون على 10% فقط من سوق مبيعات السيارات في الولايات المتحدة الأمريكية.

وبحسب التقارير الأمريكية، فإن الانخفاضات المستمرة في مبيعات السيارات في الولايات المتحدة الأمريكية تكمن في أزمة الرقائق الإلكترونية التي أثرت على أغلب الصناعات العالمية وأهمها صناعة السيارات.

حيث قالت شركة LMC للتنبؤات، إن أزمة الرقائق الإلكترونية تسببت في خسارة 1.7 مليون سيارة في الولايات المتحدة الأمريكية، وقد يصل الرقم إلى 2.5 مليون سيارة بنهاية هذا العام.