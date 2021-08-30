تعرف على تنسيق كلية طب الأسنان 2021 في الجامعات الخاصة

كشف المجلس الأعلى للجامعات الخاصة، منذ قليل، بحضور وزير التعليم العالي والدكتور محمد حلمي الغر أمين المجلس الأعلى للجامعات الخاصة ورؤساء الجامعات الخاصة، الحدود الدنيا للتقدم للجامعات الخاصة بمختلف كلياتها للعام الجامعي 2021، والتي منها الكشف عن الحد الأدنى لتنسيق كلية طب الأسنان 2021 في الجامعات الخاصة والأهلية، تيسيرا على الطلاب التقدم للالتحاق بالكليات من خلال الموقع الإلكتروني لتنسيق الموحد للجامعات الخاصة "رابط"، والتي من المقرر أن يبدأ غدا الثلاثاء ولمدة 6 أيام على أن ينتهي يوم الأحد المقبل الموافق 5 سبتمبر المقبل تنفيذا لقرارات المجلس الأعلى للجامعات.

تنسيق كلية طب الأسنان 2021 في الجامعات الخاصة: 85 %

وعن تنسيق كلية طب الأسنان 2021 في الجامعات الخاصة، أوضح الأعلى للجامعات الخاصة، أن الحد الدنى لكلي طب الأسنان بالجامعات الخاصة هو 85%، بينما الحد الأدنى لتنسيق كلية طب الأسنان بالجامعات الهلية 80%، بينما الحد الأدنى للتقد لجامعة الملك سلمان الدولية 78%، على أن يتم العمل بتلك النسب من خلال التقدم عبر موقع التنسيق الإلكتروني الموحد للجامعات الخاصة و الهلية المقرر أن يبدأ غد الثلاثاء .

تنسيق كلية طب الأسنان 2021 في الجامعات الخاصة والأهلية: 80 % طب الأسنان بالجامعات الأهلية

وفي السياق ذاته، أعلنت الجامعات الخاصة استعدادها لتنسيق القبول بالجامعات من خلال تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية 2021، والتي منها الاستعداد لتنسيق كلية طب الأسنان 2021 في الجامعات الخاصة 2021، والمقرر أن يتم التقدم إليها من خلال موقع التنسيق الموحد للجامعات الخاصة، على أن يتم الانتهاء من تنسيق الجامعات الخاصة يوم الأحد المقبل الموافق 5 سبتمبر المقبل تنفيذا لقرارات المجلس الأعلى بحضور وزير التعليم العالي.