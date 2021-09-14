بروتوكول بين جامعة مصر و«الثقافي الإيطالي» لتدريب طلاب طب الأسنان

توقع جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا بروتوكول تعاون مع المكتب الثقافي الإيطالي بالقاهرة، غدا الأربعاء 15 سبتمبر 2021، تحت رعاية خالد الطوخي، رئيس مجلس الأمناء، لتنظيم أنشطة علمية وورش عمل لخريجي كليات طب الأسنان في مصر.

صرحت بذلك الدكتورة هالة المنوفي، عميد كلية طب وجراحة الفم والأسنان جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، مضيفة أن توقيع البروتوكول يأتي في إطار حرص جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا على تنظيم عدة ورش عمل علمية، تحت إشراف الدكتور محمد عمر أبو دوح، رئيس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، ويشارك فيها خريجي الجامعة ولخريجي الجامعات المصرية الحكومية والخاصة والأهلية من كليات طب الأسنان، لشرح وتوضيح أحدث المستجدات العلمية والعملية في تخصص طب الأسنان بما يتطلبه سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي.

رؤية كلية طب الأسنان

وأشارت عميدة كلية طب وجراحة الفم والأسنان إلى أن توقيع البروتوكول يأتي في إطار رؤية كلية طب الأسنان لرفع كفاءة خريجي كليات طب الأسنان في مصر، بما يتناسب مع آخر التطورات في مجال طب الأسنان وتحقيقا للتعاون القائم بين الكلية والسفارات والجاليات المختلفة في مصر.

يذكر أن هذا النشاط تم وفق خطة متكاملة تقوم بها جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، لتنفيذها من أجل دعم الانفتاح على العالم وفق بروتوكولات تعاون مع كبرى الجامعات في العالم، من أجل تقديم مستوى متميز من التعليم في مختلف التخصصات، حيث أنه من المقرر أن يتم الاتفاق بين الجانبين على أجندة عمل المرحلة المقبلة والتي ستشهد افتتاح برامج تدريبية جديدة للأطباء لتأهيلهم مهنيا في إطار ما يتطلبه سوق العمل داخل مصر وخارجها، على أن تمنح شهادة معتمدة رسميا من الجانب الإيطالي.

أسعار كليات جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا

وفي سياق مختلف، جاءت أسعار كليات جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا 2021، كالتالي:

- كلية طب وجراحة الفم والأسنان: 94 ألف جنيه، والساعات الإضافية: 2000 جنيه.

-كلية العلاج الطبيعي: 65 ألف جنيه، والساعات الإضافية: 1500 جنيه.

- كلية الصيدلة: 72 ألف جنيه، والساعات الإضافية: 2000 جنيه.

- كلية الطب البشري: 120 ألف جنيه مصري، والساعات الإضافية: 3000 جنيه.