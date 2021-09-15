رعب في إسرائيل.. نشر الآلاف من شرطة الاحتلال وإغلاق كامل للمجال الجوي

نشرت الشرطة الإسرائيلية الآلاف من قواتها في مدينة القدس المحتلة وفي أنحاء إسرائيل، خوفا من تنفيذ عمليات ضد المستوطنين، كما جرى رفع حالة التأهب على طول الحدود مع قطاع غزة، خوفا من تنفيذ مسيرات أو إطلاق بالونات حارقة.

الطيران المدني الإسرائيلي يغلق المجال الجوي

وبالتزامن مع تلك الإجراءات، أعلنت سلطة الطيران المدني في إسرائيل، إغلاق المجال الجوي بشكل كامل، وذلك تزامنا مع دخول توقيت عيد «يوم الغفران».

وقالت قناة «كان» الإسرائيلية، إن سلطة الطيران الإسرائيلي، أعلنت إغلاق المجال الجوي أمام الرحلات الإسرائيلية، الداخلية والخارجية، لمدة 29 ساعة، بسبب دخول التوقيت الفعلي لعيد يوم الغفران الذي يبدأ عصر اليوم الأربعاء.

رئيس الأركان الإسرائيلي: مستعدون لدخول جنين لاعتقال الأسيرين الفارين من جلبوع

من جانبه أكد رئيس الأركان الإسرائيلي أفيف كوخافي، أن الجيش مستعد لدخول مدينة جنين بقوات كبيرة من أجل اعتقال الأسيرين الفارّين من سجن جلبوع، في حال تأكد وصولهما إليها.

وقال «كوخافي» في مقابلة مع «القناة 12» الإسرائيلية، إن التحقيق مع الأسير الفلسطيني زكريا الزبيدي، أظهر أن الأسرى خططوا للذهاب إلى جنين، ومن المحتمل أن يكون أحد الأسرى على الأقل قد وصل بالفعل إلى هناك ويتلقى المساعدة.

وأضاف «كوخافي» أنه في حال تأكد وصول الأسيرين الفلسطينيين إلى جنين، فإن جيش الاحتلال الإسرائيلي مستعد لدخولها بقوات كبيرة من أجل اعتقالهما، حتى لو كان ذلك على حساب التأثير على باقي مناطق الضفة الغربية.

وهدد رئيس الأركان الإسرائيلي، بالرد بقوة على كل حدث أو انتهاك للسيادة أو أذى للمستوطنين، وشن عملية عسكرية أخرى وفق الحاجة، على حد قوله.

وتابع رئيس الأركان الإسرائيلي: «يتطلب الأمر منا إجراءين متوازيين تجاه غزة: يجب تقديم المساعدة الإنسانية والاقتصادية بما لا يتجاوز ذلك حتى يجري حل قضية الجنود الأسرى»، مشيرا إلى أنه كلما دوت صافرات الإنذار سيرد الاحتلال بقوة.