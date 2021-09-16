«تعليم الغربية» تتابع مدارس المحافظة قبل بدء العام الدراسي الجديد

عقدت مديرية التربية والتعليم بالغربية، أمس الأربعاء، لجنة اختبارات المتقدمين لتجديد مدير ابتدائي جميع الإدارات التعليمية؛ إذ أجريت المقابلات بمدرسة عمر بن الخطاب الابتدائية، التابعة لإدارة غرب طنطا التعليمية.

لجان اختبارات المتقدمين لتجديد مدير التعليم الإبتدائي بالإدارات التعليمية

جاء ذلك برئاسة ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم، وعضوية كلا من وكيل المديرية، والتنظيم والإدارة، وكلية التربية، ومجلس الامناء، والتعليم العام، والشؤون القانونية.

من ناحية أخرى، يأتي ذلك في إطار الاستعدادات التي تجريها المديرية لاستقبال العام الدراسي الجديد، وتنفيذ ما ورد بالكتاب الدوري 24 لسنة 2021 م .

وكيل التعليم بالغربية يدفع بفرق لتفقد استعدادات المدارس ومدي جاهزيته

كما تمكنت فرق المتابعة من إجراء جولات متابعة شملت 254 مدرسة، وجرى متابعة 25 مدرسة بشرق طنطا، وحصر عددا من السلبيات التي أزيلت خلال المتابعة.

وفي غرب طنطا جدرى متابعة 11 مدرسة، و25 في غرب المحلة، و34 بالغرب، و8 بإدارة زفتى.

بينما في السنطة، جرى متابعة 31 مدرسة، و24 بإدارة سمنود، و20 بقطور، و7 بإدارة بسيون، وكفر الزيات «26».

وفي مدارس التعليم الفني، جرى متابعة 16 مدرسة، و4 في «الخاص»، و7 «لغات».

متابعة مدارس رياض الأطفال

وفي رياض الأطفال، جرى متابعة 16 مدرسة، ليصل إجمالي المتابعات في اليوم الثالث إلى 254، ووجود 552 سلبية أزيل 378 منها، وجار العمل على إزالة 174 أخرى بالمدارس.

الجدير بالذكر أن مديرية التربية والتعليم بالغربية، كانت قد أعلنت في الأول من يوليو 2021، عن شغل وتجديد بعض الوظائف القيادية والإشرافية.