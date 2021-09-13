تعليم الغربية: انعقاد لجنة اختبارات المتقدمين لوظيفة «وكيل إعدادي»

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الغربية عن استمرار اختبارات المتقدمين لشغل منصب وكلاء مدارس الإعدادي بالإدارات التعليمية العشر بمراكز طنطا والمحلة وزفتي وكفرالزيات وبسيون وقطور وسمنود والسنطة .

الاستمرار في اختبارات المتقدمين لشغل منصب وكلاء إعدادي بالإدارات التعليمية

جاء ذلك بعد تشكيل لجنة برئاسة ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم، وعضوية كل من وكيل المديرية، والتنظيم والإدارة، وكلية التربية، ومجلس الأمناء، والتعليم العام، والشؤون القانونية .

كما عقدت مديرية التربية والتعليم بالغربية لجنة اختبارات للمتقدمين لوظيفة وكيل المدارس الإعدادي إدارات شرق وغرب طنطا وبسيون، كما أجريت المقابلات بمدرسة عمر بن الخطاب الابتدائية التابعة لإدارة غرب طنطا التعليمية.

لجان لاختيار وكلاء التعليم الإعدادي بالإدارات التعليمية

في المقابل أصدر ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم توجيهاته إلي صبري الدسوقي وكيل مديرية التربية والتعليم بضرورة تشكيل لجان من الرقابة والمتابعة بالتنسيق مع مديري الإدارات التعليمية العشرة لتفقد كافة المدارس الإبتدائية والإعدادية والثانوية بمختلف الإدارات للوقوف على جاهزيتها خلال الفترة المقبلة قبل بدء العام الدراسي الجديد .

استعدادات العام الدراسي الجديد وفحص جاهزية المدارس

وشدد وكيل وزارة التربية والتعليم في تعليماته على أهمية اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة لتطوير الفصول التعليمية وترميم المدارس لاستقبال كافة الطلاب والطالبات مع بدء الدراسة مع مراعاة إتباع كافة الإجراءات الإحترازية والإلتزام بارتداء الكمامات واستخدام المطهرات للوقاية من أخطار فيروس كورونا .

الجدير بالذكر أن مديرية التربية والتعليم بالغربية كانت أعلنت في الأول من يوليو الماضي عن شغل وتجديد بعض الوظائف القيادية والإشرافية تزامنا مع الاستعدادات الكاملة للعام الدراسي الجديد 2021م - 2022م .