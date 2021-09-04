تعليم الغربية: لا شكاوى من امتحان «العربي» بالدور الثاني للثانوية العامة

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الغربية، اليوم، تدشين غرفة عمليات متكاملة للرصد ومتابعة سير امتحانات الدور الثاني لشهادة الثانوية العامة على مستوى كافة اللجان بمدارس الإدارات التعليمية.

تعليم الغربية:غرفة عمليات متكاملة للرصد ومتابعة سير امتحانات الدور الثاني

وأوضح ناصر حسن، وكيل التعليم بالغربية، أن غرف العمليات لم ترصد أي شكاوي حال دخول الطلاب والطالبات لأداء امتحانات الثانوية للدور الثاني، مؤكدا أن أوراق الأسئلة والإجابات وصلت في موعدها دون أي تأخير بلجان كافة المدارس تحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص بين الجميع.

1928 طالب وطالبة يؤدون امتحانات الدور الثاني في 15 لجنة بالغربية

وأشار وكيل التعليم، إلى أن 1928 طالب وطالبة يؤدون امتحانات الدور الثاني في 15 لجنة على مستوى الغربية.

كما وجه وكيل وزارة التربية والتعليم، رؤساء اللجان والمراقبين بضرورة الالتزام بالتعليمات والقرارات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات، وعدم السماح بدخول أو استخدام المحمول داخل اللجان سواء من الطلاب أو الملاحظين، والتصدي بكل حزم لمحاولات الغش.

مراعاة كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية ضد فيروس كورونا

كما وجه «حسن» بمراعاة كل الإجراءات الوقائية والاحترازية ضد فيروس كورونا، والحفاظ على المسافات الآمنة عند تسليم واستلام الملاحظين لأوراق الامتحان من وإلى الطلاب، مؤكدا أنه جرى صرف المطهرات وأدوات التعقيم كاملة لجميع اللجان، للتأكد من سلامة الطلاب والعاملين داخل لجان الامتحان.

وشدد وكيل التعليم على أهمية قياس درجات الحرارة للطلاب باستخدام كواشف الحرارة التي وفرتها الوزارة، وضبط أي محمول باستخدام العصا الالكترونية المتوفرة باللجان.

توفير المناخ المناسب والهدوء لتمكين الطلاب من أداء الامتحان

وتابع وكيل الوزارة التأكيد على أهمية توفير المناخ المناسب والهدوء لكي يتمكن الطلاب من أداء الامتحان بشكل سليم، وطالب بسرعة التواصل مع غرفة العمليات الخاصة بامتحانات الثانوية العامة بالإدارات والمديرية بصفة مستمرة لمتابعة سير الامتحان والإبلاغ الفورى عند وجود أي مشكلة.

19 استراحة مجهزة بوسائل الإعاشة للمراقبين

وجدير بالذكر أن مديرية التربية والتعليم بالغربية جهزت 19 استراحة بطاقة 736 سريرا، بها كافة وسائل الإعاشة داخل وموزعة بجميع الإدارات بقرى ومراكز المحافظة.