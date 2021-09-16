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محمود مسلم

حظك اليوم برج العذراء الخميس 16-9-2021 مهنيا وعاطفيا

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الوطن
12:04 ص | الخميس 16 سبتمبر 2021
حظك اليوم برج العذراء

حظك اليوم برج العذراء

يتميز مولود برج العذراء بحبه لتنظيم وقته، كما أنه مخلص لمن حوله، إذ أنّه يحاول باستمرار العثور على الخير في الناس، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج العذراء مهنيا

القمر في منزلك الخامس يساعدك على تنظيم وقتك وأفكارك ويمنحك قوة وقدرة على التميز.

حظك اليوم برج العذراء عاطفيا

فينوس والقمر يمنحانك اليوم أسباب السعادة فالتقط الفرص.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الفنانة أنعام سالوسة، ويوافق تاريخ ميلادها 9 سبتمبر.

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