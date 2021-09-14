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محمود مسلم

حظك اليوم برج العذراء الثلاثاء 14-9-2021 مهنيا وعاطفيا

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الوطن
12:14 ص | الثلاثاء 14 سبتمبر 2021
برج العذراء

برج العذراء

مولود برج العذراء يتسم بالحماس، وصدق المشاعر، ويميل إلى الوحدة وعدم تكوين علاقات إجتماعية مع الآخرين، وفي إطار الخدمات اليومية المتنوعة التي تقدمها «الوطن» نستعرض حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج العذراء مهنيًا

تناغم القمر مع فينوس يمنحك اليوم حضورا قويا.. لا تتردد اليوم في قبول الاجتماعات والدعوات الاجتماعية.

حظك اليوم برج العذراء عاطفيًا

القمر في منزل الحب يجعلك تبدو لامعا في عيون الجنس الآخر.

 

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الفنان الراحل فؤاد المهندس، ويوافق تاريخ ميلاده 6 سبتمبر.

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