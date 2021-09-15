حظك اليوم برج العذراء الأربعاء 15-9-2021 مهنيا وعاطفيا

تميل أنثى برج العذراء إلى الوحدة، وعدم تكوين علاقات اجتماعية، كما تحب النظام والترتيب، وتتميز بالهدوء، كما أنها شخصية ناقدة، وفي إطار الخدمات اليومية المتنوعة التي تقدمها «الوطن» نستعرض حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج العذراء مهنيا

الوضع الفلكي يساعدك أن تتغلب على العقبات وتظهر اليوم مرونة ولباقة.

حظك اليوم برج العذراء عاطفيا

القمر في منزل الحب يمدك بكل الطاقة العاطفية التي تساعدك على أن تبدو ودودا وتكسب الثقة ويتبعك الآخرون لذلك.

من أبرز مشاهير برج العذراء الإعلامية وفاء الكيلاني ويوافق تاريخ ميلادها 10 سبتمبر.