حظك اليوم برج العذراء الأحد 12-9-2021 مهنيا وعاطفيا

يتميز مولود برج العذراء بأنّه من المفكرين الذين يميلون إلى النقد، شخصية منظمة، يبتعد عن الفوضى قدر الإمكان، كما أنه لديه حس مرهف، ويأخذون وقتا طويلا قبل اتخاذ أي قرار، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج العذراء مهنيا

الوضع الفلكي دقيق وقد يجعلك ذلك تشعر بالتشوش وعليك ألا تتسرع في قراراتك.

حظك اليوم برج العذراء عاطفيا

القمر اليوم في وضع معاكس فلا تبالغ في ردود أفعالك ولتكن أكثر تحملا.

من أبرز مشاهير برج العذراء الفنانة ريهام حجاج ويوافق تاريخ ميلادها 22 سبتمبر.