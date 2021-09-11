حظك اليوم برج العذراء السبت 11-9-2021 مهنيا وعاطفيا

مولود برج العذراء مرهف الحس والمشاعر، يتأثر دائما بالأحداث التي تحدث من حوله، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيدين المهني والعاطفي، وذلك وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج العذراء مهنيا

القمر في منزلك الثالث يدفعك للقيام بمسؤولياتك على أكمل وجه ويقدر الجميع جهودك.

حظك اليوم برج العذراء عاطفيا

تميل للتأمل وتمدك الأفلاك بالبصيرة وتشعر اليوم بمن حولك وتتأثر بهم وتؤثر فيهم.

من أبرز مشاهير برج العذراء الفنانة ريهام حجاج ويوافق تاريخ ميلادها 22 سبتمبر.