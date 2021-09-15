شاب يطير بـ«موتوسيكل» بطريق بلبيس الصحراوي.. وشاهد: خفنا منه «فيديو»

وثّق مقطع فيديو لحظة تهور شاب لم يتجاوز الـ17 عاما، وهو يقود دراجة نارية بسرعة جنوبية في منتصف طريق بلبيس الصحراوي، بل وقف عليها ثم ترك قدميه عالقتين في الهواء، ممسكا بيديه قبضتي «الموتوسيكل»، وسط حالة من الخوف والهلع، التي أصابت مستقلي السيارات المجاورة له.

شاب يطير فوق موتوسيكل

«الشبح دا معدى جنبى من شوية بيستخدم كل قوانين الفيزياء علشان يموت بسرعة».. هكذا علق محمد فؤاد رشوان، باحث في الشؤون الأفريقية، على تصرف الشاب المراهق، ووثق على الفور هذا المشهد، من خلال مقطع فيديو مستنكرا تصرفه.

شاهد عيان: السواقين خافوا منه

وقال «فؤاد» لـ«الوطن»، إن جميع الركاب بدأوا يحذرونه لكنه لم يستجب لحد وظل يزيد من سرعته في منتصف الطريق وعلى جانبيه السيارات وكأنه ينوي الانتحار: «الناس فضلت تنادي عليه وتزعق علشان يتوقف عن تصرفه الطائش لكن كان رد فعله أنه يزود من جنونه ويسبقنا».

سرعة جنونية تفزع المواطنين

وأضاف أن سائقي السيارات الأجرة والملاكي، ابتعدوا عن طريقه خوفا من دهسه: «اللي صورته ده جزء بسيط من اللي شوفته، الولد كان واقف ع الموتوسيكل وهو ماشي سريع وبيعدل نفسه وهو سايق وفي الآخر نام عليه وكأنه طاير فضلنا نشاورله بس مفيش فايدة والسواقين خافوا منه لييجي تحت عربية وتبقى مصيبة لأن سرعته كانت رهيبة».