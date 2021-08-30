إصابة عامل في تصادم دراجة نارية وملاكي بالدقهلية

أصيب عامل في محافظة الدقهلية، بكسور في الوجه والفك ونزيف داخلي بالمخ والرئة، إثر حادث تصادم بين سيارة ملاكي ودراجة نارية «موتوسيكل» علي طريق رافد جمصة «جمصة – المنصورة» أمام قرية عصفور مركز بلقاس، وتم نقل قائد الدراجة النارية، المصاب إلى مستشفى الطوارئ بالمنصورة لخطورة حالته.

وقوع حادث تصادم في الدقهلية

تلقي اللواء سيد سلطان، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء إيهاب عطية، مدير مباحث الدقهلية، بورود بلاغا لمأمور مركز بلقاس من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم على طريق رافد جمصة «جمصة -المنصورة» أمام قرية عصفور دائرة المركز.

انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة بلقاس إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين أن طرفي الحادث كلا من دراجة نارية بدون لوحات معدنية قيادة المدعو «حسن فهمي جلال محمد»، 55 سنة، عامل بالمجلس القروي بدميانة ومقيم بقرية «الوزير» دائرة المركز ولا يحمل رخصة قيادة باتجاه المنصورة، والسيارة رقم «د و ص 5637 ملاكي» قيادة المدعو محمد يحي محمد عبد العزيز، 21 سنة، عامل، مقيم بقرية بهوت دائرة مركز نبروه يحمل رخصتي قيادة وتسيير ساريتين بذات الاتجاه.

نتيجة فحص الحادث

وتبين أن سبب الحادث اختلال عجلة القيادة بيد قائد السيارة مما أدى إلى اصطدامه بالدراجة النارية من الخلف وانقلابها على جانب الطريق، ونجم عن ذلك إصابة قائد الدراجة النارية بكسر في الوجه والفك ونزيف داخلي بالمخ والرئة، وتم نقله إلى مستشفى الطوارئ بالمنصورة.

وبسؤال ابنة شقيق المصاب وتدعي «سناء محمد فهمي جلال»، 41 سنة، إخصائية تمريض، ومقيمة ببندر بلقاس، في محضر الشرطة، أيدت مضمون الفحص واتهمت قائد السيارة بالتسبب في الحادث، وبسؤال قائد السيارة أيد مضمون الفحص دون قصد منه وجاري الاستعلام عن حالة المصاب، تم التحفظ على المركبتين، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 11910 جنح مركز شرطة بلقاس لسنة 2021، وجاري العرض على النيابة العامة.