مصرع ربة منزل صدمتها دراجة نارية بالمحلة الكبرى

شهدت مدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، مساء اليوم، مصرع سيدة متأثرة بجراحها داخل مستشفى المحلة العام، عقب إصابتها بكسر بالجمجمة في حادث تصادم بدراجة نارية في شارع البحر.

إصابة السيدة بنزيف

تعود أحداث الواقعة إلى تلقي اللواء هاني عويسن مدير أمن الغربية، إخطارًا من العقيد أشرف المعداوي، مأمور قسم أول المحلة، يفيد بورود بلاغات من الأهالي بإصابة سيدة بنزيف في حادث تصادم بدراجة نارية في شارع البحر بنطاق دائرة القسم.

وكشفت التحريات الأمنية أن السيدة تدعى ناهد بركات، 43 سنة، ومقيمة بمنشية مبارك، وأنها أُصيبت بنزيف حاد وكدمات في مختلف أنحاء الجسد، ونُقلت في سيارة الإسعاف إلى المستشفى العام لتلقي العلاج اللازم، إلا أنها لفظت أنفاسها الأخيرة متأثرة بإصابتها.

أمن الغربية يكثف جهوده لضبط الجاني

وتكثف الأجهزة الأمنية بالغربية من جهودها لضبط المتهم المتسبب فى الحادث، للتحقيق معه، كما أمرت النيابة العامة، بنقل الجثة الى المشرحة للكشف عليها من الطب الشرعى، واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة .

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة، وحُرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق في الحادث.