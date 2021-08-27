مصرع طالبين وإصابة آخر في انقلاب دراجة نارية ببني سويف

لقى طالبان مصرعهما، وأصيب آخر، في حادث انقلاب دراجة نارية، مساء اليوم الجمعة، بطريق ننا منيل موسى، بمركز إهناسيا غربي محافظة بني سويف، وجرى نقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى بني سويف التخصصي، والمصاب إلى مستشفى إهناسيا المركزي لتلقي العلاج والإسعافات الأولية.

كان اللواء محمد مراد، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن بني سويف، تلقى إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد بانقلاب دراجة نارية بطريق ننا منيل موسى بمركز إهناسيا، الذي وجه بسرعة انتقال سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، حيث أسفر الحادث عن مصرع اثنين وإصابة آخر.

كما وجه مدير أمن بني سويف باتخاذ الإجراءات اللازمة وتوجيه رجال المباحث والمرور للوقوف على أسباب الحادث وملابسات.

نقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى بني سويف التخصصي

وانتقلت 3 سيارات إسعاف إلى مكان الحادث، حيث تبين وفاة طالبين وهما: عيسوي أسامة عيسوي، 16 سنة، مقيم قرية منيل موسى، ونادر رمضان طايع، 14 سنة، مقيم بمنيل موسى، وجرى نقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى بني سويف التخصصي تحت تصرف النيابة العامة والشرطة.

نقل المصاب إلى مستشفى إهناسيا لتلقي الاسعافات الأولية

كما نقلت سيارة إسعاف مصابا في ذات الحادث ويدعى طارق عماد سيد، 16 سنة، طالب، مقيم قرية منيل موسى، إلى قسم الاستقبال والطورائ بمستشفى إهناسيا التخصصي لتلقي العلاج والاسعاف الأولية.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة تجاه الحادث، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق والتصريح بدفن الجثتين.