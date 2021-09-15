الكشف عن نيسان «جي تي آر» الجديدة في السوق اليابانية

كشفت شركة نيسان موتور المحدودة، النقاب عن سيارة GT-R اليابانية الجديدة، والتي تتضمن مجموعة الطراز فئتين محدودتين، GT-R Premium Edition T-spec و GT-R Track Edition Engineered، ومن المقرر طرحها للبيع في النصف الثاني من أكتوبر.

ألوان سيارة GT-R اليابانية الجديدة

سيارة GT-R اليابانية الجديدة جرى إضافة لونين جديدين للجسم، أرجواني منتصف الليل و Millennium Jade، إلى خيارات T-spec، منتصف الليل هو نسخة متقدمة من اللون السابق من GT-Rs مستوحى من لون الشفق القطبي.

يشير اسم T-spec فلسفة GT-R في قيادة وتشكيل، وهو الوقت المستوحى من الكلمات التي تجعلها والجرية، مخطط أعمال الشركة في أعمال الشركة، ورائدها في أعمال الشركة، ورائدة في أعمال الشركة.

مواصفات سيارة GT-R اليابانية الجديدة

وتأتي السيارة بمحرك GT-R نيسمو بسعة 3.8 ليتر مع توربو مزدوج مع شاحن توربيني المزوّد بسباق هو قلب مجموعة الدفع في GT-R، ويولد قوة 600 حصان.

تتمتع نيسان GT-R Premium Edition T-spec أيضًا بتصميم داخلي حصري، وعجلات من السبائك المعدنية "برونزية"، وتعليق يستفيد من تخفيضات الوزن زاد إطار عرض العجلة الموسع من صلابة.

وجرى تطوير إصدار GT-R Track مع التركيز على أداء القيادة المحسن، كما جرى تصميمه من قبل NISMO T-spec فقط بسقف حصري من ألياف الكربون وغطاء صندوق الأمتعة.

نبذة عن شركة نيسان موتور سبورت المحدودة

وتعتبر NISMO اختصار لشركة نيسان موتور سبورت المحدودة، وهي الإدارة المتخصصة لرفع كفاءة وأداء السيارات الرياضية التابعة لشركة نيسان موتورز، وجرى إنشاؤها عام 1984، وتعمل على إصدار النسخة الرياضية من كافة السيارات التي تنتجها شركة نيسان العالمية، وتتميز بأرقام الأداء القومية والتصميمات الرياضية المستوحاه من السباقات.