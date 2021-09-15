معرض «66 لعبة» بالقاهرة لتكريم الأطفال ضحايا العدوان على غزة

أعلنت الفنانة ششة كمال مصممة الديكور المصرية، تجهيزها لافتتاح معرض «66 لعبة»، لتكريم الأطفال الذين فقدوا أرواحهم ضمن ضحايا العدوان على غزة، وذلك يوم الثلاثاء المقبل، بأحد فنادق القاهرة، والمعرض تصميم وإخراج فني دار شُشّة كمال للتصميم.

ألعاب أطفال غزة ضحايا العدوان في معرض فني

وأضافت ششة كمال لـ«الوطن»، المعرض الفني هو رحلة يملؤها الحب، البراءة، الألم وكثير من الأمل، إذ يتضمن عدد 66 لعبة، حصلنا عليها من أسر هؤلاء الأطفال، وأحضرناها من فلسطين إلى القاهرة.

وتابعت: يهدف هذا العمل الفني لتخليد ذكرى الأطفال البريئة الذين رحلوا عن عالمنا بأجسادهم، لكن أرواحهم بقيت، ويهدف هذا المشروع، إلى إلقاء الضوء على الظلم الذي يعانيه الاطفال في مناطق النزاعات، ورفع الوعي الدولي بحقهم في حياة يملأها الأمان والسلام.

من هي ششة كمال

وبرز اسم ششة كمال كفنانة عالمية، وارتبط اسمها بالعمل الفني «كرسي الجعران»، الذي اعتبر كواحد من أبرز مقتنيات البيت الأبيض في فترة ترامب الرئيس الأمريكي السابق، حيث تناقلت الصحف الأجنبية قبل خروج الرئيس السابق ترامب من البيت الأبيض، أخبار أبرز المقتنيات والهدايا التى تلقاها ترامب، وزوجته ميلانا، والتى آلت بعد مغادرة ترامب الرئاسة رسميا إلى البيت الأبيض، ومنها كرسي الجعران، والذى أهدته الرئاسة المصرية إلى ميلانا ترامب خلال زيارتها لمصر في أكتوبر 2018، هذا الكرسى تحديدا اعتبر أحد أفضل 5 قطع من بين 8 آلاف قطعة من مختلف أنحاء العالم في البيت الأبيض.

وأوضحت الفنانة آنذاك أن الرئاسة المصرية طلبت الكرسي لكي يقدم كهدية لميلانا ترامب وقت زيارتها لمصر، بعدها وصل الولايات المتحدة، تلقت إيميل من البيت الأبيض بعدها بشهر من الشخص المسؤول عن التقييم، ووصف القطعة أنها نادرة ومتميزة من بين 8 آلاف قطعة يتلقاها الرئيس والسيدة الأولى في أمريكا كل عام.