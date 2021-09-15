استدعاء 5 موظفين بشركة الصرف للتحقيق في وفاة 4 عمال بكفر الشيخ

قررت نيابة مدينة سيدي غازي بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، استدعاء 5 موظفين بشركة مياه الشرب والصرف الصحي، للاستماع إلى أقوالهم في التحقيقات التي تجريها النيابة في واقعة مصرع 4 عمال، وإصابة آخر، إثر سقوطهم في بيارة صرف صحي.

إخطار بوفاة 4 عمال أثناء عملهم ببيارة صرف صحي

وتلقت الأجهزة الأمنية بكفر الشيخ، في وقت سابق الأحد، إخطاراً يفيد بمصرع كل من «أحمد أسامة العبد»، 30 سنة، و«ماجد شعبان بهنسي»، 37 سنة، و«عبد الصمد عبد الحميد»، 27 سنة، و«عصام إبراهيم حسين»، 30 سنة، جميعهم عمال بشركة الشرب والصرف الصحي، لقوا مصرعهم إثر سقوطهم في بيارة الصرف الصحي بمحطة سيدي غازي، أثناء مباشرة عملهم.

الاجهزة الامنية والنيابة تباشر التحقيقات

على الفور انتقلت قوة من ضباط مباحث الشركة والجهات المختصة لاستخراج جثامين الضحايا المتوفين ومباشرة التحقيقات في الواقعة، كما انتقل فريق من نيابة سيدي غازي لإجراء المعاينات والفحوصات اللازمة، وقررت النيابة استدعاء كل من «ع. س. أ.»، مهندس مشرف منطقة مياه سيدي غازي، و«ص. أ.»، مدير المنطقة، ومسؤول الصيانة والتشغيل ومدير محطة معالجة الصرف الصحي بسيدي غازي، الكيميائي «هاني أ.»، وذلك للاستماع إلى أقوالهم ضمن إجراءات التحقيق في الواقعة.

وقرر محافظ كفر الشيخ تشكيل لجنة فنية، لمعرفة ظروف الحادث وأسبابه، وكيفية وقوعه والمتسبب فيه، كما كلف مديرية التضامن الاجتماعي بصرف إعانات مالية عاجلة لأسر الضحايا الأربعة في الحادث والمصاب، معرباً عن حزنه وخالص تعازيه لأسر الضحايا وللمصاب بالشفاء العاجل.