حبس زوجة وعشيقها حاولا التخلص من الزوج بعد فضحهما بالخانكة

أمر المستشار أحمد البوشي، رئيس نيابة مركز الخانكة، بإشراف المستشار علي حسن، المحامي العام لنيابات شمال بنها، بمحافظة القليوبية، مساء اليوم الأربعاء، بحبس ربة منزل وآخر، لشروعهما في قتل زوج المتهمة الأولى، في منطقة القلج بمركز الخانكة، بعد ان فضح علاقتما غير الشرعية وخيانتها الزوجية له، ومشاهدته لها بصحبة عشيقها في غرفة نومها.

تم إلقاء القبض على الزوجة وعشيقها، وتم نقل المجني عليه في حالة خطرة إلى مستشفى الدمرداش بالقاهرة، وبالعرض على النيابة العامة، أمرت بحبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات، وتوجيه تهمة الشروع بالقتل لهما، وطلبت تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابستها.

اعترافات المتهمة بمحاولة قتل زوجها بمساعدة عشيقها

واعترفت المتهمة بأنها شرعت في قتل زوجها، بعدما فضح أمر خيانتها له مع عشيقها، حيث فاجأهما في غرفة النوم، خلال ممارسة الرذيلة، وعندما حاول فضحهما، قامت المتهمة وعشيقها بتكبيله، وسددا له 14 طعنة، بغرض التخلص منه، ولكن تمكن الجيران من إنقاذه ونقله للمسستفى.

تفاصيل شروع زوجة في قتل زوجها بمساعدة عشيقها بالخانكة

تلقى اللواء محسن شعبان، مدير أمن القليوبية، إخطاراً من العميد شريف الدخاخني، مأمور مركز شرطة الخانكة، بورود إشارة من مستشفى الدمرداش بوصول مصاب من القلج، دائرة المركز، وبه 14 طعنة متفرقة بأنحاء الجسد.

جرى على الفور إخطار اللواء محمد عناني، مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، وانتقل الرائد حازم الخيال إلى مكان الواقعة، حيث تبين أن وراء ارتكاب الواقعة زوجة المجني عليه بالاتفاق مع عشيقها.

وكشفت التحريات أنه بعد عودة المجني عليه من عمله، وجد زوجته بصحبة عشقيها داخل غرفة نومه، فحاول بالصياح والاستعانة بالأهالي لكشف أمرهما، إلا أن المتهمين قاما بتكبيله وشل حركته، وسددوا إليه عدة طعنات في أنحاء جسده، بقصد الإجهاز عليه، بلغ عددها 14 طعنة.

جرى ضبط المتهمين والتحفظ على أداه الجريمة، وأحيل المتهمان للنيابة العامة التي أمرت بحبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات، برئاسة المستشار أحمد البوشي، رئيس نيابة مركز الخانكة.