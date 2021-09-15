تسجيل 1125 مواطنا لتلقي لقاح كورونا بأول أيام حملة «معا نطمئن»

أعلنت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، تسجيل 1125 مواطنًا على الموقع الإلكتروني لتلقي لقاح كورونا، خلال الساعات الأولى من انطلاق حملة «معا نطمئن.. سجل الآن»، اليوم الأربعاء، لتشجيع المواطنين على التسجيل وسرعة تلقي اللقاح في نفس اليوم، في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالتوسع في حملة تطعيم المواطنين بلقاحات كورونا.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مساعد وزيرة الصحة والسكان، للتوعية والتواصل المجتمعي والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الحملة تواصل عملها اليوم وغدًا الخميس، بمحافظات (القاهرة، الجيزة، الإسكندرية)، ثم تنتقل لباقي محافظات الجمهورية تباعًا، وتستمر لمدة 10 أيام، من الساعة العاشرة صباحًا وحتى العاشرة مساءً، لافتًا إلى تخصيص 3 أتوبيسات مكشوفة و6 سيارات مجهزة تجوب المحافظات، وتضم 30 فريقًا من التواصل المجتمعي بوزارة الصحة.

فرق التواصل المجتمعي قدمت التوعية لأكثر من 1400 مواطن

وأضاف «مجاهد» أن فرق التواصل المجتمعي جرى تدريبها على أعلى مستوى، ومزودة بأجهزة «تابلت» لتسجيل بيانات المواطنين على الموقع الإلكتروني لتلقي اللقاح، والرد على جميع استفساراتهم وتساؤلاتهم حول اللقاحات، مؤكدًا أن المواطنين الذين سجلوا على الموقع سابقًا ولم تصلهم رسالة نصية يمكنهم التوجه إلى الحملة للحصول على رسالة فورية بموعد تلقي اللقاح.

وأكد تقديم التوعية لـ1433مواطنًا بأهمية تلقي اللقاح لحماية أنفسهم وذويهم والمجتمع من خطر الإصابة بفيروس كورونا.

ولفت «مجاهد» إلى أن الحملة تجوب مختلف الأماكن العامة والميادين وأماكن التجمعات ومواقف المواصلات العامة ومحطات المترو والقطارات، مضيفًا أنه جرى تخصيص 26 مركز شباب، وتجهيزها بمحافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية لتلقي المواطنين اللقاح في نفس اليوم فور التسجيل بالحملة، فضلاً عن تجهيز مراكز شباب بجميع المحافظات التي تجوبها الحملة بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، وذلك لمنع التزاحم بمراكز تلقي اللقاح.

الحملة تستهدف المواطنين المترددين في الحصول على لقاح كورونا

وأوضح أن الحملة تستهدف تغيير اتجاهات المواطنين المترددين في الحصول على اللقاحات، وحثهم على تبني سلوكيات إيجابية بالإقبال على التطعيم، كما يجري توزيع هدايا عينية على المواطنين تحمل شعارات مبادرة «100مليون صحة».

وأضاف «مجاهد» أن الحملة ستنتقل بعد غد الجمعة، إلى محافظات (القليوبية، والفيوم والدقهلية)، والسبت (كفر الشيخ، بني سويف، الشرقية) والأحد (الغربية، المنيا، الإسماعيلية) والاثنين (دمياط، أسيوط، بورسعيد) والثلاثاء (المنوفية، السويس) والأربعاء (البحيرة، سوهاج) والخميس (قنا) والجمعة (الأقصر) والسبت (أسوان).

وناشد «مجاهد»، المواطنين بأهمية التردد على حملة «معًا نطمئن.. سجل الآن» لتسجيل بياناتهم وسرعة تلقي اللقاح في نفس اليوم، أو التسجيل من خلال الرابط التالي: https://www.egcovac.mohp.gov.eg للحصول على اللقاح.

يذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، دشن صباح اليوم الأربعاء، حملة «معًا نطمئن.. سجل الآن»، بحضور الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، لتشجيع المواطنين على التسجيل وسرعة تلقي اللقاح في نفس اليوم.