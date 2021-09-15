رئيس النواب لنظيره العراقي: نقف إلى جانبكم في الحرب ضد الإرهاب

التقى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، ظهر اليوم الأربعاء، محمد الحلبوسي رئيس مجلس النواب العراقي، والذي يزور مصر على رأس وفد برلماني عراقي رفيع المستوى.

في مستهل اللقاء، رحب حنفي جبالي برئيس مجلس النواب العراقي، والوفد المرافق له، مؤكّداً أنَّ تلك الزيارة تأتي في وقت تشهد فيه العلاقات المصرية العراقية زخماً إيجابياً على كل المستويات.

كما أكّد رئيس مجلس النواب أنَّ الدولة المصرية تقف إلى جانب العراق في حربه ضد الإرهاب وتدعمه في جهوده لاستعادة الأمن والاستقرار، مثمناً دور العراق المتصاعد في دعم استقرار المنطقة العربية.

جبالي: العلاقات المصرية العراقية تشهد زخماً إيجابياً على كل المستويات

على الصعيد البرلماني، أكّد جبالي أنَّ مجلس النواب المصري يتطلع لتعزيز أطر التعاون البرلماني مع مجلس النواب العراقي، بما يمثل قوة دفع ويُعزز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين.

من جهته، أكّد محمد الحلبوسي رئيس مجلس النواب العراقي، اعتزازه بتلك الزيارة والتي تأتي في وقت تشهد فيه العلاقات المصرية العراقية تنامياً إيجابياً ملحوظاً، على كل الأصعدة والمستويات، مثمناً الدور المصري الريادي في دعم وتعزيز أمن واستقرار العراق والمنطقة العربية بأكملها، ومتطلعاً إلى تعزيز العلاقات المصرية – العراقية، خاصة على الصعيد البرلماني، بما يلبي طموحات الشعبين الشقيقين.

جبالي: نتطلع لتعزيز التعاون البرلماني مع مجلس النواب العراقي

في نهاية اللقاء، اصطحب المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب رئيس مجلس النواب العراقي والوفد المرافق في جولة تفقدية داخل أروقة المجلس، شملت القاعة الرئيسية للمجلس ومُتحف المجلس، استمع خلالها وفد مجلس النواب العراقي إلى شرح وافي لتاريخ الحياة النيابية المصرية.