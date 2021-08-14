وكيل مجلس الشيوخ: مصر تسير على طريق التنمية والسيسي اختار الطريق الصعب لمواجهة التحديات

أكدت فيبي فوزي، وكيل مجلس الشيوخ، أن مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تسير بخطى سريعة يصعب ملاحقتها على طريق التنمية والتطوير في كل القطاعات، مستهدفة تعويض ما تخلفت عنه لعشرات السنوات الماضية، وهو الأمر الذي يجسد الهدف الذي وضعه الرئيس منذ سبع سنوات بكل جدارة واتساع رؤية من ضرورة اقتحام كل الملفات المؤجلة، حيث أعلن أنه سوف يختار دائماً الطريق الصعب، لتحقيق تحول نوعي في حياة المصريين وتوفير مستوى يليق بأبناء حضارة عميقة.

وقالت فوزي، في تصريحات لها، إن اليوم من خلال افتتاح الرئيس لعدد من المشروعات السكنية، يظهر بوضوح أن ملف الإسكان هو من بين الملفات التي تحقق فيها إنجاز غير مسبوق، مضيفة: «هذا الملف اشتمل على محاور مهمة ومتنوعة، في مقدمتها إنشاء آلاف الوحدات السكنية التي تتوافق ومختلف المستويات الاقتصادية وفئات المواطنين خاصة من الفئات غير القادرة ومحدودة الدخل، كما يبرز بوضوح محور تطوير العشوائيات وهو المحور الذي شهد اهتماما كبيرا من الرئيس، ما يبشر بأن مصر سوف تكون في القريب بلدا خاليا من العشوائيات وهو هدف طالما حلم به كل مصري يخشى على مستقبل وطنه».

العشوائيات بؤرة لثقافة خطرة تتمدد فيها الجريمة والتطرف والإدمان

وتابعت وكيل مجلس الشيوخ، أنّ مفهوم العشوائيات أكبر من مجرد «مساكن صفيح»، فهي أيضا بؤرة لثقافة خطرة تتمدد فيها الجريمة والتطرف والإدمان والخروج عن القانون وكل أشكال الحياة الإنسانية غير الكريمة.

واستكملت فيبي فوزي: «من بين المحاور المهمة أيضا إنشاء العديد من المدن الجديدة التي تعتبر الظهير للمحافظات وقد تم في هذا المجال إقامة نحو 14 مدينة متكاملة المرافق والخدمات تشكل مجتمعات جديدة حضارية، وتتصدر العاصمة الإدارية الجديدة مشروعات التطوير العمراني في مصر، هذه العاصمة التي تلبي احتياجات التطوير وإطلاق الجمهورية الجديدة».

طرح شركة العاصمة الإدارية الجديدة في البورصة

وأشارت إلى أن إعلان الرئيس طرح شركة العاصمة الإدارية الجديدة في البورصة برأس مال يبلغ مائة مليار جنيه، وهو الأمر الذي يؤكد أن الأمور تدار بشكل يراعي الجدوى الاقتصادية كأحد أبعاد التنمية المستدامة، إلى جانب الأبعاد الاجتماعية، وربما يأتي ضمن هذا الإطار، ما أعلنه الرئيس عن أن هدفه من الدعم المقدم للمواطنين هو إعادة تنظيمه وليس إلغاؤه.

وقالت فيبي فوزي، وكيل مجلس الشيوخ، إن أخطر تحدٍ يواجه مصر حاليا هو الزيادة السكانية العشوائية، حيث إنه يهدد كل محاور التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تنفذها مصر والذي يحتاج لمواجهة حاسمة، معربة عن ثقتها بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي اختار دائما الطريق الصعب في مواجهة التحديات لن يتوانى عن وضع استراتيجية وطنية لمواجهة هذه الزيادة وتحقيق الارتقاء بحياة الإنسان المصري.

وافتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، عددًا من المشروعات السكنية الجديدة بمدينة بدر.