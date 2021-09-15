بـ14 مليون جنيه.. ضبط تشكيل عصابي بالإسماعيلية بحوزته «مخدر الموت»

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط تشكيل عصابي بالإسماعيلية، وبحوزتهم مواد مخدرة تقدر بـ14 مليون جنيه، يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الاتجار في المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.

«مكافحة المخدرات»: التشكيل العصابي تخصص نشاطهما في الاتجار بالمواد المخدرة

تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني والأمن العام، وبالاشتراك مع مديرية أمن الإسماعيلية، نشاط تشكيل عصابي مكون من شخصين لهما معلومات جنائية، مقيمان بدائرة قسم شرطة ثان الإسماعيلية، تخصص نشاطهما الإجرامي فى الاتجار بالمواد المخدرة، وترويجهما على عملائهما بنطاق محافظة الإسماعيلية.

ضبط المتهمان داخل سيارة

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما حال استقلالهم سيارة بدائرة مركز شرطة الإسماعيلية، وبحوزتهما (كمية من مخدر الآيس «الشابو» وزنت 3 كيلو جرام – مبلغ مالي– 2 هاتف محمول – سلاح أبيض «مطواة»)، وبمواجهتهما بالمضبوطات أقرا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار، وأضافا بتحصلهما على المواد المخدرة من (اثنين من العناصر الإجرامية – مقيمان بدائرة قسم شرطة ثان الإسماعيلية).

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (14,000,000 أربعة عشر مليون جنيه تقريبًا)، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.

ضبط تشكيل عصابي تخصص في الاتجار بالمخدرات بسوهاج بمليون جنيه

كما تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعات (الأمن الوطنى– الأمن العام- الأمن المركزى) وبالإشتراك مع مديرية أمن سوهاج نشاط تشكيل عصابى مكون من (5 عناصر إجرامية - مقيمون بدائرة مركز شرطة العسيرات بسوهاج) تخصص في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم متخذين من القرية محل إقامتهم بدائرة مركز شرطة العسيرات مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات جرى استهدافهم وأمكن ضبطهم، وبحوزتهم (25 طربة من مخدر الحشيش- كمية من مخدر الأفيون - كمية من مخدر الآيس «الشابو» – عدد من الأقراص المخدرة – كمية من المواد الكحولية - مبلغ مالي – 2 سلاح أبيض - دراجة نارية «بدون لوحات معدنية»- 5 هواتف محمول) وبمواجهتهما بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات.

تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (1٫200٫000 مليون ومائتان ألف جنيه تقريبًا)، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.