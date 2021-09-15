سقوط تاجري مخدرات في الإسماعيلية

تواصل أجهزة وزارة الداخلية، جهودها؛ لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الاتجار في المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.

وذكرت وزارة الداخلية، في بيان، اليوم الأربعاء، أن الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع قطاعي «الأمن الوطني – الأمن العام»، وبالاشتراك مع مديرية أمن المنوفية، تابعت نشاط «عنصرين إجراميين - مقيمين بمحافظة الإسماعيلية»، تخصصا في الاتجار بمخدرى الحشيش والهيروين، وترويجه على عملائهما، مُتخذين من دائرة مركز شرطة قويسنا بالمنوفية مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

10 ملايين جنيه قيمة المخدرات

عقب تقنين الإجراءات، تم استهداف المتهمين، وأمكن ضبطهما حال استقلالهما سيارة بدائرة مركز شرطة قويسنا بالمنوفية، بحوزتهما «كمية من مخدر الحشيش وزنت 20 كيلوجرامًا – مبلغ مالي – 2 هاتف محمول».

بمواجهة المتهمين، أقروا بحيازتهما للمواد المخدرة المضبوطة بقصد الاتجار وأيدوا ما جاء بالتحريات، كما اعترفا بقيامهما بتخزين كمية من المواد المخدرة بمسكن أحدهما.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسماعيلية تم استهداف المسكن بدائرة مركز شرطة فايد؛ ما أسفر عن ضبط «كمية من مخدر الحشيش وزنت 50 كيلوجراما – كمية من مخدر الهيروين وزنت 12 كيلوجراما».

تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بنحو 10٫000٫000 جنيه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.