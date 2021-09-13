ضبط 166 قطعة سلاح و230 قضية مخدرات وتنفيذ 62285 حكما قضائيا 

واصلت وزارة الداخلية، الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة، بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية.

وأسفرت الحملات، خلال 24 ساعة، عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

ضبط 166 قطعة سلاح

في مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء: تم ضبط 166 قطعة سلاح ناري، بحوزة 147متهمًا.

في مجال تنفيذ الأحكام: تم تنفيذ 62285 حكمًا قضائيًا بإجمالي 4635 محكومًا عليهم.

في مجال ضبط التشكيلات العصابية: ضبط تشكيل عصابي، ضم 5 متهمين، ارتكبوا 7 حوادث متنوعة.

ضبط 230 قضية مخدرات

في مجال ضبط قضايا المخدرات: ضبط 230 قضية مخدرات، بإجمالي 241 متهم ضُبط خلالها الآتي:

كمية من مخدر البانجو وزنت 36,465 كيلو جرام.

كمية من مخدر الحشيش وزنت 8,443 كيلو جرام.

كمية من مخدر الهيروين وزنت 3,778 كيلو جرام.

كمية من مخدر الاستروكس وزنت 759 جرامًا.

كمية من مخدر البودر وزنت 673 جرامًا.

كمية من مخدر الهيدرو وزنت 500 جرام.

كمية من مخدر الشابو وزنت 326 جرامًا.

كمية من مخدر الأفيون وزنت 100 جرام.

كمية من مخدر الفودو وزنت 40 جرامًا.

37768 قرصًا مخدرًا.

في مجال ضبط المتهمين الهاربين: ضبط 29 متهمًا.

في مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط 33 متهمًا.

في مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة: ضبط 308 دراجات نارية مخالفة.

في مجال إعادة المركبات المُبلغ بسرقتها: إعادة 7 دراجات نارية.

في مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط 20944 مخالفة مرورية متنوعة.

في مجال فحص السائقين: فحص 48 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية 6 منهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارٍ استمرار الحملات الأمنية.