الجامعات: لقاح كورونا شرط استخراج كارنيه العام الدراسي الجديد

قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إنه يجرى حاليا منح جميع الطلاب الجامعيين الجدد 2021- 2022 اللقاحات المضادة لفيروس كورونا كوفيد 19، وذلك خلال قيامهم بإجراءات الكشف الطبي شرط التقدم، مضيفا أنه سيجري منح باقي الطلاب خلال الفترة المقبلة لقاحات كورونا، مؤكدا أنه جرى العمل علي ضرورة أهمية توجههم إلى جميع المراكز المخصصة لهم بالجامعات الحكومية والخاصة، التي تبلغ 290 مركز تطعيم في 60 جامعة، مشددا على أنه لن يسمح باستخراج الكارنيه الدراسي إلا بعد الحصول على اللقاح.

رئيس جامعة حلوان: تطعيم جميع منتسبي الجامعة قبل العام الجديد

وفي السياق ذاته، أكد عدد من رؤساء الجامعات الحكومية، أنه يجرى العمل على تطعيم جميع منتسبي الجامعات بلقاحات كورونا كوفيد 19، في إطار تنفيذ خطة المجلس الأعلى للجامعات الحكومية بشأن الاستعداد للعام الدراسي الجديد، موضحا أنه جرى تطعيم الجرعة الأولى لجميع الطلاب الذين تقدموا بأوراق التحاقهم بالجامعات، وإجراء الكشف الطبي في المراكز الطبية التي جرى تخصيصها بالجامعات المختلفة.

وقال الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، إن الجامعة ملتزمة بقرارات مجلس الوزراء بشأن منح التطعيمات قبل انطلاق العام الدراسي الجديد لجميع منسوبيها، موضحا أنه لن يسمح لأي طالب باستخراج كارنيه العام الدراسي الجديد أو الدخول لأي شخص مع العام الدراسي الجديد، دون أي يكون حاصلا على لقاح كورونا.

وأضاف رئيس جامعة حلوان في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن هناك خطة للانتهاء من تطعيم جميع منتسبي الجامعة قبل العام الدراسي، مع العمل على رجوع الدوام الكامل، بدءًا من العام الدراسي الجديد لجميع العاملين، وعدم السماح بالدوام أو الدخول لأي شخص دون الحصول على اللقاح.

الجامعات: عودة العمل بكامل قوته بدءاً من أكتوبر المقبل وإلغاء قرارات العمل الجزئي والتناوب

وقال الدكتور طارق الجمال، رئيس جامعة أسيوط، إن الجامعة تواصل حاليا إجراء عمليات التطعيمات، موضحا أنه مع بداية العام الدراسي الجديد سيتم الانتهاء من تطعيم جميع منتسبي الجامعة، مؤكدا أنه بدءًا من شهر أكتوبر المقبل، سيجري استعادة قوة العمل كاملة بجميع القطاعات، وإلغاء التناوب الجزئي، موضحا أن تلك الاجراءات في ظل توجهات الدولة المصرية لمجابهة تفشي مرض كورونا.