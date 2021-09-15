الجامعات تواصل التطعيم ضد كورونا.. واستعدادات العام الدراسي الجديد

تواصل الجامعات الحكومية والخاصة والدولية والأهلية تطعيم منسوبيها ضد فيروس كورونا «كوفيد 19»، باللقاح الطارئ، وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، وفي إطار الاستعداد للعام الدراسي الجديد 2021-2022، وأكد عدد من رؤساء الجامعات الحكومية أنه يجرى حالياً تطعيم الطلاب الجدد وذلك في إطار تنفيذ المرحلة الثالثة لتطعيم طلاب الجامعات وأعضاء هيئة التدريس والعاملين لمواجهة تفشي فيروس كورونا «كوفيد 19».

نجم: الجامعة سخَّرت كل إمكانياتها لتنفيذ توجهات الدولة بتطعيم الطلاب

وقال الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، إن الجامعة سخَّرت كل إمكانياتها لتنفيذ توجهات الدولة المصرية والأعلى للجامعات بشأن التوسع من قاعدة التطعيمات للطلاب بمختلف الكليات ضد فيروس كورونا المستجد، موضحا أنها أتاحت التسجيل للطلاب عبر موقع وزارة الصحة، مشيدا بالإقبال الطلابي الكثيف للحصول على لقاح كورونا منذ اليوم الأول سواء الطلاب الجدد والقدامى، موضحا أن الجامعة تطلق حملة موسعة لتوفير اللقاحات لمنتسبيها من طلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين وذلك بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان وفقاً لبرنامجها، مؤكدا أن الجامعة قامت بتجهيز وإعداد مقرات طبية متعددة داخل الجامعة لتسهيل إجراءات تلقي اللقاح.

وأضاف رئيس جامعة حلوان، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الجامعة انتهت اليوم الأول والثاني من تطعيم ما يزيد عن 4 آلاف طالب وطالبة، بالإضافة إلى تطعيم العاملين بالجامعة، مضيفا أن مخطط الجامعة يستهدف إجمالا تطعيم 35 ألف طالب وطالبة والعاملين وأعضاء هيئة التدريس خلال الفترة الأولى، على أن يتم استهداف تطعيم كل المنتسبين لجامعة حلوان خلال الفترة المقبلة.

وقال الدكتور مصطفى عبد النبي رئيس جامعة المنيا، إنه يجرى حاليا تطعيم الطلاب ضمن المرحلة الثالية، لتطعيمات فيروس كورونا «كوفيد 19»، موضحا أنه جرى التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، والاستعداد للعام الدراسي الجديد 2021-2022، من حيث التجهيز والثانية بجميع منشآت الجامعة.