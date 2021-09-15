«المركزي»: تقلبات مرتفعة في الأسواق العالمية بسبب متحور دلتا

قال البنك المركزي، إن الأسهم العالمية تعرضت خلال الأسبوع الماضي في الفترة من 3- 10 سبتمبر، لموجات بيعية، وسط حالة من عدم اليقين، نتيجة زيادة الإصابات العالمية بمتحور دلتا.

تقلبات الأسواق تصل إلى مستويات مرتفعة

وأضاف البنك المركزي في تعليقه الأسبوعي خلال الفترة من 3 إلى 10 سبتمبر، على الأحداث العالمية والمحلية، أن شكوك حول تقييمات الأسهم، تسببت أيضا في ارتفاع تقلبات الأسواق، لتصل الى مستويات مرتفعة في الوقت الذي تترقب فيه الأسواق العالمية، إصدار بيانات مؤشر أسعار المستهلكين لشهر أغسطس.

أسواق السندات العالمية

وحول أسواق السندات العالمية، أكد البنك المركزي في التقرير الأسبوعي، على أن سندات الخزانة أنهت تداولات الأسبوع، بأداء مختلط، موضحاً أنها سجلت سندات الخزانة أجل 2 و5 و10 سنوات، خسائر هذا الأسبوع، على خلفية ارتفاع أكبر من المتوقع في مؤشر أسعار المنتجين في الوقت الذي أغلقت فيه سندات الخزانة، لأجل 30 عامًا بأداء إيجابي، بسبب المكاسب الكبيرة التي سجلتها يومي الأربعاء والخميس بعد زيادة الطلب في مزادات السندات طويلة الأجل.

التضخم

وتابع البنك المركزي، أن توقعات التضخم سترتفع في كل جلسة تقريبًا من الأسبوع، بينما أنهت العوائد الحقيقية معظم جلسات التداول بارتفاعها، باستثناء يومي الأربعاء والخميس.

وحول العملات الأمريكية قال البنك المركزي، أن مؤشر الدولار أغلق الأسبوع الماضي على ارتفاع (+ 0.59%) بسبب زيادة الطلب على أصول الملاذ الآمن، نتيجة ابتعاد المستثمرين عن المخاطرة وهو الاتجاه الذي ساد الأسواق خلال معظم الأسبوع وسط استمرار المخاوف من متحور دلتا ونتيجة لذلك، خسر اليورو وأنهى تداولات الأسبوع منخفضًا (-0.56%).

وجرى تداول العملة ضمن نطاق ضيق، وذلك بعد اجتماع البنك المركزي الأوروبي، والذى اتسم نحو الإبقاء على السياسة النقدية التيسيرية وبالمثل، تراجع الجنيه الإسترليني (-0.23%) بسبب قوة الدولار، على الرغم من استرداده لبعض الخسائر بعد أن أظهرت البيانات أن الناتج الصناعي للبلاد نما بمعدل أكبر من المتوقع في شهر يوليو.