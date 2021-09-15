«الوطن» تعيد نشر آخر تصريحات أحمد متولي الشعراوي.. ماذا قال؟

رحل عن عالمنا اليوم أحمد متولي الشعراوي، ابن الأمام الراحل الشيخ محمد متولي الشعراوي، وذلك بحسب ما أعلنه الشيخ أحمد تركي، أحد علماء الأزهر الشريف، عبر حسابه الرسمي علي موقع «فيس بوك».

آخر تصريح لنجل الشيخ الشعراوي

وتعيد «الوطن»، نشر آخر تصريح لنجل الداعية أحمد متولي الشعراوي، التي سبق نشرها العام الماضي بعنوان: «نجل الشعراوي عن سجود والده بعد هزيمة 67: هل أبي أفضل من النبي؟» والذي دافع فيه عن والده بشأن واقعة سجود عقب إعلان خبر هزيمة مصر في يونيو 1967.

أحمد متولي الشعراوي يفسر سبب سجود والده في حرب 1967

وقال أحمد متولي الشعراوي، إن الشيخ الشعراوي يٌعتبر قامة كبيرة للدين الإسلامي، وعلم من أعلام مصر في الشأن الديني، حيث أن الأشخاص الذين يتحدثون عنه بالسوء لا يجب الرد عليهم، لأنهم يزعمون أنه سجد في هزيمة يونيو 1967، بسبب مكايدة السلطة أو الشعب المصري قائلا: «إن من يتحدثون عن علم من أعلام مصر بشكل مسيئ فهم نكرة ويريدون الأضواء والشهرة من خلال التحدث عن والدي».

وفسر نجل الشعراوي في آخر تصريح لـ«الوطن»، سر سجود والده في هزيمة يونيو 1967، حيث أكد أن السجود لله يكون في السراء والضراء قائلا: «ما النبي محمد سجد حين انهزم في غزوة أحد، متسائلا «هل الشيخ الشعراوي أفضل من النبي محمد».

نجل الشيخ الشعراوي: والدي كافح ضد الاحتلال البريطاني

وأوضح أنه تحدث لأكثر من مرة حول الجدل الذي بشأن سجد الشيخ الشعراوي في هزيمة 1967، مشيرا إلي أن البعض من الذين يعتبرون أنفسهم مفكرين وهم لايعرفون شيئا عن الدين الإسلامي ولا عن تاريخ الشيخ الشعراوي الذي كثرت به مواقفه الوطنية وحبة لوطنة، قائلا: «والدي كافح ضد الاحتلال البريطاني، فكان يتوجه وزملاؤه إلى ساحات الأزهر ويلقي الخطب، وتعرض للاعتقال أكثر من مرة الأمر الذي عندما كان وقتها رئيسًا لاتحاد الطلبة».