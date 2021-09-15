وزير النقل يعلن موعد تشغيل القطار الكهربائي.. خلال أسابيع

أكد الفريق المهندس كامل الوزير وزير النقل، أنه سيجري تشغيل القطار الكهربائي «عدلي منصور - العاصمة الإدارية الجديدة»، خلال أسابيع، لخدمة جموع الركاب، حيث سيقدم خدمات أوروبية متميزة لجميع الركاب، وستجري مراعاة البعد الاجتماعي عند تحديد سعر تذكرة القطار الكهربائي، موضحاً أن الوزارة تعمل على تنفيذ مشروعات عملاقة، لخدمة المواطنين المصريين.

وزير النقل: تشغيل القطار الكهربائي قريبا

وقال الوزير، في تصريحات لـ«الوطن»، إنه من الممكن تشغيل القطار الكهربائي في شهر أكتوبر المقبل، تزامنا مع احتفالات ذكرى نصر أكتوبر المجيد، موضحاً أن جميع مناطق المشروع يجري تعقيمها وتطهيرها للوقاية من تفشي فيروس كورونا، للحفاظ على أرواح وسلامة العمال والفنيين والمهندسين، من خطر العدوى بفيروس كورونا.

وزير النقل: تشغيل القطار الكهربائي رسميا عقب انتهاء التشغيل التجريبي للقطارات

وأوضح وزير النقل أن موعد تشغيل القطار الكهربائي، سيجري تحديده بشكل رسمي عقب انتهاء التشغيل التجريبي للقطارات، منوهاً إلى أن معدلات تنفيذ الأعمال المدنية للقطار الكهربائي للمرحلتين الأولى والثانية بلغت 92%؜، حيث يشتمل المشروع على 4 كباري سيارات جرى الانتهاء منها جميعاً وتشغيلها تجريبياً أمام حركة السيارات، وهي كباري «الهايكستب، والمستقبل 1، والمستقبل 2، والشروق»، إضافة إلى 7 كباري لمسار القطار الكهربائي وهي «الإسماعيلية، وجنيفا، والروبيكي1 و2، والسويس، والعاصمة 1، والعاصمة 2»، حيث بلغت نسبة التنفيذ الإجمالية لها 97.5%.

وزير النقل: القطار الكهربائي سيمثل نقله نوعية في وسائل المواصلات المصرية

ونوه وزير النقل، إلى أن القطار الكهربائي سيمثل نقلة نوعية في وسائل المواصلات المصرية، مؤكداً أن العمال يقومون ببذل جهود جبارة، حيث إن الأعمال الإنشائية لمحطات القطار الكهربائي قاربت على الانتهاء تمهيداً للبدء في أعمال التشغيل التجريبي للقطارين بعد وصولهما من الصين الشهر الماضي، لافتاً إلى أن القطارين الثالث والرابع جرى شحنهما من الصين، ومخطط وصولهما نهاية سبتمبر الجاري، مؤكداً استكمال تصنيع وتوريد باقي القطارات اللازمة للتشغيل التجريبي بنهاية أكتوبر 2021، حيث بلغت نسبة تنفيذ أعمال الوحدات المتحركة 74%.