وزير النقل يبحث مع نظيره الليبي آليات دعم التعاون المشترك

التقى الفريق مهندس كامل الوزير، اليوم، وزير النقل، محمد الشهوبي، وزير المواصلات الليبي، والوفد المرافق له، لبحث أوجه التعاون بين الجانبين في مجالات النقل المختلقة، وذلك بحضور قيادات وزارة النقل المصرية ورؤساء الهيئات والشركات التابعة للوزارة، ورؤساء عدد من الشركات المصرية الوطنية العاملة في مجال البنية التحتية.

وأكد وزير النقل المصري عمق العلاقات التي تربط بين البلدين الشقيقين واستعداد وزارة النقل المصرية وتسخير كافة إمكاناتها للتعاون مع الأشقاء في ليبيا الشقيقة في كافة مجالات النقل، مؤكدًا دعم وزارة النقل المصرية للتوسع في دخول الشركات المصرية الوطنية في تنفيذ مشروعات البنية التحتية في ليبيا.

بحث التوسع في تنفيذ الشركات المصرية لمشروعات البنية التحتية بليبيا

ومن جانبه، أشاد وزير المواصلات الليبي بالتطور الكبير في منظومة النقل في مصر، وبالمشروعات العملاقة التي يتم تنفيذها في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، مؤكدًا حرص الجانب الليبي على التعاون مع وزارة النقل المصرية وهيئاتها وشركاتها التابعة والشركات الوطنية المصرية في تنفيذ عدد كبير من مشروعات الطرق والكباري والبنية التحتية بليبيا.

توقيع اتفاقيات بين الوزارتين في مجال النقل البحري

وتباحث الجانبان سبل تعزيز التعاون في عدد من مجالات النقل، مثل المواني البرية والجافة، بتطوير منفذي السلوم المصري وامساعد الليبي، وسرعة إنهاء الإجراءات الخاصة بتوقيع اتفاقية النقل البري بين الجانبين، وكذلك الإستعداد لتوقيع اتفاقيتين بين الجانبين في مجال النقل البحري، وهي اتفاقيتي البحث والإنقاذ البحري ومكافحة التلوث البحري وكذلك ضرورة تحديث اتفاقية النقل البحري الموقعة بين البلدين في 26/02/1992 ، مستعرضًا عدد من الإتفاقيات التي ستوقع بين الجانب الليبي والشركات المصرية الوطنية في مجال البنية التحتية والطرق والكباري.

وأكد وزير النقل المصري، أن الوزارة ستشرف على كافة هذه المشروعات، داعمًة الجانب الليبي بعدد من المهندسين المتخصصين المتميزين في هذا المجال.

واتفق الجانبان على استمرار عقد لقاءات مكثفه بين الجانبين لحين توقيع الإتفاقيات المحددة بين الجانبين بحضور رئيسي وزراء الدولتين.