نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية 2021.. قائمة الكليات والمعاهد

ينتظر طلاب الثانوية الأزهرية نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية 2021، لتوزيعهم على قائمة كليات ومعاهد جامعة الأزهر الشريف، لكن نتيجة التنسيق لن تظهر إلا بعد انتهاء المرحلة الثانية من التنسيق التي سيتمّ فتح باب تسجيل الرغبات فيها بعد إعلان نتيجة امتحانات الدور الثاني للثانوية الأزهرية 2021، حيث تمّ فتح باب التنسيق للمرحلة الأولى خلال الفترة ما بين الخميس 2 سبتمبر وحتى الاثنين 6 سبتمبر الجاري، وسجل في هذه المرحلة نحو 39 ألف طالب وطالبة من أصل 47 ألفًا كان يحق لهم التسجيل.

نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية 2021

ورغم أن نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية 2021 لن تظهر إلا بعد الانتهاء من تسجيل الرغبات في المرحلة الثانية فإن الدكتور محمد فرج، مستشار رئيس جامعة الأزهر للتنسيق الإلكتروني، كشف في تصريح خاص لـ«الوطن»، أنَّ مؤشرات تنسيق الأزهر 2021 تشهد انخفاضًا في الحدود الدنيا للقبول بكليات القمة، مثل الطب والصيدلة والهندسة وطب الأسنان بمعدل 2% على الأقل، مقارنة بالعام الماضي، وبالتالي من المتوقع أن يكون الحد الأدنى لكلية الطب 95%، وطب الأسنان 95%، والصيدلة 94%، والهندسة 90%، والإعلام 83%.

قائمة كليات ومعاهد جامعة الأزهر

وبعيدًا عن مؤشرات نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية 2021، فإن قائمة كليات ومعاهد جامعة الأزهر تضم ما يلي:

وفي ما يلي قائمة كليات البنات بجامعة الأزهر في نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية 2021

أولًا.. القاهرة:

- الطب

- الصيدلة

- طب الأسنان

- العلوم

- كلية التمريض

- الهندسة

- التجارة

- كلية الدراسات الإنسانية

- كلية الدراسات الإسلامية والعربية

- كلية الدراسات الإسلامية والعربية بالخانكة

ثانيا.. الوجه البحري:

- كلية التجارة بنات تفهنا الأشراف

- الدراسات الإنسانية بتفهنا الأشراف

- كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات بالإسكندرية

- البنات الأزهرية بالعاشر من رمضان

- كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالزقازيق

- كلية الدراسات الإسلامية بنات - كفر الشيخ

- كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات بالمنصورة

- الاقتصاد المنزلي بطنطا

- الدراسات الإسلامية والعربية بنات بالسادات

- كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات بدمنهور

ثالثًا.. الوجه القبلي:

- كلية التجارة بنات بأسيوط

- كلية البنات للدراسات الإسلامية والعربية بسوهاج

- الدراسات الإسلامية والعربية بنات بني سويف

- كلية البنات الأزهرية - بالمنيا الجديدة

- كلية البنات الإسلامية بأسيوط

- البنات الأزهرية بطيبة - الأقصر

كليات البنين

وفي ما يلي قائمة كليات البنين بجامعة الأزهر في نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية 2021

أولًا.. القاهرة:

- كلية الصيدلة

- كلية الطب

- كلية الزراعة

- كلية العلوم

- كلية طب الأسنان

- كلية الهندسة

- كلية التربية الرياضية

- كلية اللغة العربية بالقاهرة

- كلية الدعوة الإسلامية بالقاهرة

- أصول الدين بالقاهرة

- كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنين بالقاهرة

- كلية الشريعة والقانون - القاهرة

- كلية الدراسات العليا

- كلية العلوم الإسلامية للوافدين

- كلية اللغات والترجمة بالقاهرة

- كلية التجارة بنين بالقاهرة

- كلية التربية بنين - القاهرة

- كلية الإعلام

ثانيًا.. الوجه البحري

- الطب بنين دمياط

- أصول الدين بطنطا

- القرآن الكريم للقراءات وعلومها طنطا.

- أصول الدين والدعوة بالمنصورة

- أصول الدين والدعوة بالزقازيق

- أصول الدين والدعوة بالمنوفية

- الشريعة والقانون بتفهنا الأشراف

- الشريعة والقانون بطنطا

- الشريعة والقانون بدمنهور

- الدراسات الإسلامية والعربية دمياط

- الدرسات الإسلامية والعربية الشرقية دايدامون

- الدراسات الإسلامية والعربية دسوق

- اللغة العربية المنوفية

- اللغة العربية المنصورة

- اللغة العربية إيتاي البارود

- اللغة العربية بالزقازيق

- التربية بتفهنا الأشراف

ثالثًا.. الوجه القبلي

وأخيرًا قائمة كليات البنين بالوجه القبلي في نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية 2021

- طب أسنان أسيوط

- الصيدلة أسيوط

- العلوم أسيوط

- طب أسيوط

- الزراعة أسيوط

- الهندسة قنا

- الدراسات الإسلامية بقنا

- الدراسات الإسلامية والعربية أسوان

- الشريعة والقانون أسيوط

- أصول الدين والدعوة بأسيوط

- اللغة العربية جرجا

- اللغة العربية بأسيوط.