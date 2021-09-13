مؤشرات تنسيق الثانوية الأزهرية 2021-2022.. تعرف على مجاميع كليات القمة

فتحت جامعة الأزهر الشريف باب التنسيق للمرحلة الأولى خلال الفترة ما بين الخميس 2 سبتمبر وحتى الإثنين 6 سبتمبر الجاري، وسجل في هذه المرحلة نحو 39 ألف طالب وطالبة من أصل 47 ألفًا كان يحق لهم التسجيل، ومنذ غلق باب التسجيل كثرت التساؤلات عن مؤشرات تنسيق الثانوية الأزهرية 2021-2022، لاسيما فيما يتعلق بكليات القمة، وهو ما يستعرضه التقرير التالي:

مؤشرات تنسيق الثانوية الأزهرية 2021-2022: انخفاض الحدود الدنيا

مؤشرات تنسيق الثانوية الأزهرية 2021-2022 تشير إلى انخفاض الحدود الدنيا للكليات مقارنة بالعام الماضي بنسبة 2% على الأقل، وفقا لما صرح به الدكتور محمد فرج، مستشار رئيس جامعة الأزهر للتنسيق الإلكتروني، مؤكدًا أنه جرى غلق باب تسجيل رغبات الناجحين في الدور الأول من الثانوية الأزهرية 2021، على أن يُعيد فتحه لطلاب الدور الثاني والذين لم يتمكنوا من التسجيل من الدور الأول بعد ظهور نتيجة الدور الثاني.

مؤشرات تنسيق الأزهر 2021 بكليات الطب والصيدلة والأسنان

وأضاف مستشار رئيس جامعة الأزهر للتنسيق الإلكتروني، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن مؤشرات تنسيق الأزهر 2021 تشهد انخفاضًا في الحدود الدنيا للقبول بكليات القمة مثل الطب والصيدلة والهندسة وطب الأسنان بمعدل 2% على الأقل مقارنة بالعام الماضي.

مؤشرات تنسيق الأزهر 2021: مجاميع كليات القمة

وبناء على ما صرح به الدكتور محمد فرج وبمقارنة تنسيق العام الماضي فإن مؤشرات تنسيق الثانوية الأزهرية 2021-2022 ستكون في حدود النسب والحدود الدنيا الآتية لاسيما لكليات القمة الآتية:

- كلية الطب 95%

- كلية طب الأسنان 95%

- كلية الصيدلة 94%

- الهندسة 90%

- إعلام بنين القاهرة: 83%.

مؤشرات تنسيق جامعة الأزهر 2021

وتتسق النسب السابقة في مؤشرات تنسيق الثانوية الأزهرية 2021-2022 مع ما أكده الدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، إذ أكد في حديث مصور لـ«الوطن» عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» أن كلية الطب تقبل من مجموع 95% مقارنة بمجموع 97% العام الماضي، كما أنه من المتوقع أن يصل الحد الأدنى لكلية الهندسة 90%.

وأضاف «الشربيني» في معرض حديثه عن مؤشرات تنسيق الثانوية الأزهرية 2021-2022 أن باقي مجاميع كليات القمة تتراوح ما بين 95%، وهو المؤشر المتوقع لكلية الطب، و90% وهو المؤشر المتوقع كحد أدنى للقبول في كلية الهندسة جامعة الأزهر.