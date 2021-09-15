على خطى والده.. نجل الشعراوي كرس حياته للخير: «كان مرحا وعلى خلق»

نعى عدد من رجال الدين ومحبي فضيلة الإمام الراحل محمد متولي الشعراوي، أسرته وعائلته في وفاة نجله أحمد الشعراوي، الذي وافته المنية اليوم الأربعاء، حسبما أعلن الشيخ أحمد تركي، أحد علماء الأزهر الشريف، عبر منشور له بحسابه الشخصي على «فيس بوك».

من هو أحمد الشعراوي نجل «إمام الدعاة»؟

أحمد الشعراوي هو الابن الأصغر لفضيلة الإمام متولي الشعراوي، حسبما ذكر المهندس عبدالرحمن مصطفى، مدير عام مجمع الشعراوي الإسلامي في مسقط رأسه بقرية دقادوس التابعة لمركز ميت غمر بالدقهلية، وهي نفس القرية التي تضم مقام «الشعراوي»، لافتًا إلى أن نجل «إمام الدعاة» حاصل على درجة البكالوريوس من كلية تجارة الأعمال بجامعة عين شمس.

الراحل توارث أعمال الخير من الإمام الشعراوي

وأضاف «مصطفى» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن أحمد الشعراوي، كان عضوًا في لجنة الزكاة بمجمع الشعراوي الإسلامي، بجانب عمله الخاص في التجارة، فضلا عن إدارته لرواق الإمام الشعراوي المقابل لمسجد السيدة نفسية، موضحًا أنه اعتاد على مساعدة المحتاجين، وتقديم الوجبات «غداء وعشاء» يوميًا إلى الفقراء في محيط منطقة الرواق.

موعد جنازة أحمد متولي الشعراوي

وترأس أحمد الشعراوي، مجلس إدارة جمعية الشعراوي الخيرية، بحسب «مصطفى»، مضيفًا أنه كان شخصية مرحة وعلى خٌلق كبير: «فاضل بمعنى الكلمة»، موضحًا أنه من المقرر إقامة الجنازة والصلاة عليه غدًا، في قرية «دقادوس»، وحتى الآن، من المقرر أن يكون العزاء قاصرًا على تشييع الجنازة.

وفاة أحمد متولي الشعراوي

وكان الشيخ أحمد تركي، أعلن عبر صفحته على «فيس بوك»، وفاة أحمد محمد متولي الشعراوي، عبر منشور كتب خلاله: «إنا لله وإنا إليه راجعون، أنعي أخي وصديقي الأستاذ أحمد الشعراوي، ابن فضيلة الإمام الراحل محمد متولي الشعراوي، اللهم اجعله في ظلك يوم لا ظل إلا ظلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم».

يٌذكر أن فضيلة الإمام متولي الشعراوي، أسس مجمع الشعراوي الإسلامي في قرية «دقادوس» عام 1985؛ لخدمة أهالي قريته والقرى المجاورة لها، وافتتحه عام 1989.