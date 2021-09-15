بريد الوطن.. أعِد القومسيون الطبى من «برقوقة» إلى دمنهور يا وكيل الصحة

نعانى نحن أهالى مدينة دمنهور، وخاصة المرضى منا، من نقل لجنة القومسيون الطبى من مدينة دمنهور إلى قرية برقوقة التى تبعد عنها بمسافة 20 كيلومتراً، مما يكبد المرضى عناءً فوق عنائهم، والأنكى أنه لا بد من ذهاب المريض بنفسه وإن كان يُشرف على الموت، ولا يتوقف الأمر على الذهاب مرة واحدة بل يصل الأمر فى بعض الحالات إلى ذهاب الحالة 4 مرات كاملة، مما يسبب لهم إرهاقا ومشقة، ناهيكم عن المواصلات التى يجدونها بشق الأنفس، لذلك نناشد السيد الدكتور محمود طلحة، وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، إعادة لجنة القومسيون الطبى مرة أخرى من برقوقة إلى دمنهور رأفةً بالمرضى.

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