بريد الوطن.. قرية «نزلة خاطر» فى متحف الحضارات الجديد

عثر على الهيكل العظمى لإنسان نزلة خاطر مدفوناً بالقرب من نزلة خاطر بقرية نزلة عمارة مركز طهطا بمحافظة سوهاج، وهو لشاب فى مقتبل العمر، عاش منذ 35 ألف سنة، وكان يتميز بطوله الفارع وبنيته القوية، وقد وضعت إحدى أدواته الحجرية بجانبه، الهيكل موجود بمتحف الحضارات بمنطقة الفسطاط بعين الصيرة، والجدير بالذكر أن ثانى أقدم هيكل إنسانى هو «هيكل إنسان نزلة خاطر»، عمره ما يقرب من 35 ألف سنة قبل الآن، يرجع إلى العصر الحجرى القديم الأعلى، عثرت عليه البعثة البلجيكية فى موقع نزلة خاطر بالقرب من طهطا لمحافظة سوهاج، وده اللى محفوظ حالياً فى متحف الحضارة، لكن أقدم بقايا آدمية كانت لهيكل بشرى آخر «طفل» عمره 55 ألف سنة، قبل الآن -عصر حجرى قديم أوسط- عثر عليه فى قريه الترامسة جنوب معبد دندرة بمحافظة قنا، وبصفتى مواطناً مصرياً من قرية «نزلة خاطر، عمارة، طهطها سوهاج» فخور جداً باسم بلدى، تلك القرية القابعة تحت سفح الجبل وأن يذكر اسمها فى متحف الحضارات المصرى الجديد.

عبدالمنعم إبراهيم سيد بدرى القناص

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