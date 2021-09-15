بريد الوطن.. إيد على إيد
كتب:
بريد الوطن
08:25 م | الأربعاء 15 سبتمبر 2021
بريد الوطن
حط إيدك على إيدى
وتعالى نبنى ونعلّى
مصر أم الرجالة فى الشدة
عمرهم عنها ما اتخلوا
إيد هتزرع
القمح وتغنى
وإيد هتبنى وتعلّى
وإيد على المكن
بتنتج لاجل الخير ما يكفى
وإيد على الزناد
واقفة على الحدود
سهرانة بتحمى
وإيد العلم سلاحها
لاجل ما نعيش
ونتهنّى
عصام أبوالدهب
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