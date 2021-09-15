بريد الوطن.. إيد على إيد

حط إيدك على إيدى

وتعالى نبنى ونعلّى

مصر أم الرجالة فى الشدة

عمرهم عنها ما اتخلوا

إيد هتزرع

القمح وتغنى

وإيد هتبنى وتعلّى

وإيد على المكن

بتنتج لاجل الخير ما يكفى

وإيد على الزناد

واقفة على الحدود

سهرانة بتحمى

وإيد العلم سلاحها

لاجل ما نعيش

ونتهنّى

عصام أبوالدهب

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