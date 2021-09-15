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محمود مسلم

بريد الوطن.. إيد على إيد

كتب:

بريد الوطن
08:25 م | الأربعاء 15 سبتمبر 2021
بريد الوطن

بريد الوطن

حط إيدك على إيدى

وتعالى نبنى ونعلّى

مصر أم الرجالة فى الشدة

عمرهم عنها ما اتخلوا

إيد هتزرع

القمح وتغنى

وإيد هتبنى وتعلّى

وإيد على المكن

بتنتج لاجل الخير ما يكفى

وإيد على الزناد

واقفة على الحدود

سهرانة بتحمى

وإيد العلم سلاحها

لاجل ما نعيش

ونتهنّى

عصام أبوالدهب

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