 مقبرة زوسر تتصدر الصحف العالمية: أحد أهم الافتتاحات الأثرية

تصدر خبر افتتاح مشروع ترميم المقبرة الجنوبية للملك زوسر والذي افتتحه الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار أول أمس الاثنين، أخبار الصحف ووكالات الأنباء العالمية، من بينها «رويترز وأسوشيتد بريس و ABC News وواشنطن بوست وبلومبورج ولوس أنجلوس تايم وصوت أمريكا» وغيرها، حيث وصفته بأحد أهم الافتتاحات الأثرية التي تعمل على تنشيط حركة السياحة إلى مصر.

صحف العالم تحتفي بافتتاح المقبرة

ونشرت جميع وسائل الإعلام العالمية العديد من الصور والفيديوهات القصيرة التي توضح المقبرة والدهاليز والتابوت الموجود داخلها، بالإضافة إلى نشر صور للهرم المدرج الذي تم افتتاحه العام الماضي ومنطقة سقارة ككل.

يذكر أن مشروع ترميم المقبرة الجنوبية يأتي استكمالا لمشروع ترميم المجموعة الجنائزية للملك زوسر بمنطقة آثار سقارة والذي بدأ عام 2006، حيث تم الانتهاء من مشروع ترميم هرم زوسر المدرج وافتتحه دولة رئيس مجلس الوزراء في شهر مارس من العام الماضي، وتعتبر منطقة سقارة إحدى المناطق التابعة لجبانة منف المسجلة على مواقع التراث العالمي.