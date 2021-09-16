بدء فعاليات المسرح المتنقل بقرية جريس في مركز أبوقرقاص بالمنيا

أعلن اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، عن بدء فعاليات المسرح المتنقل الذي أطلقته الهيئة العامة لقصور الثقافة، تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، بهدف نشر الوعي الثقافي بين فئات المجتمع، في إطار المشروع القومي لتحقيق العدالة الثقافية، وضمن أعمال المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتحقيق جوانب التنمية المجتمعية كافة للمواطن بقرى الريف المصري.

محافظ المنيا: المسارح المتنقلة تأكيد لمبدأ العدالة الثقافية

وقال المحافظ، إن هناك تنسيقا دائما مع الهيئة العامة لقصور الثقافة، لدعم ونشر الوعي الثقافي، مشيرا إلى أن مشروع المسارح المتنقلة يأتي في إطار سعي الوزارة لتحقيق وتأكيد مبدأ العدالة الثقافية، وحرصا على الوصول بالمنتج الثقافي لجميع ربوع وقرى الوطن، بهدف اكتشاف وتنمية الموهوبين والنابغين والمبدعين، وإعداد سجلا للموهوبين المكتشفين بهدف استغلال طاقاتهم ورعايتهم.

بدء فعاليات المسرح المتنقل بمركز أبو قرقاص

وأوضح «القاضي» أنه بدأت فعاليات المسرح المتنقل بقرية جريس التابعة لمركز أبو قرقاص، التي تعد أحد المراكز المستهدفة من أعمال «حياة كريمة»، وذلك خلال يومي 15 و16 من سبتمبر، مشيرا إلى أن الفعاليات تستمر حتى نهاية الشهر الجاري، يومي الأربعاء والخميس من كل أسبوع، بقرى المركز المذكور، وهي: جريس، وأبيوها، وبني عبيد.

من جانبه، أشار خالد إسماعيل، مدير مديرية الثقافة بالمنيا، إلى أن الفعاليات تتضمن العديد من الورش الفنية، وورش حكي واكتشاف مواهب وعروض سينما الأطفال والمحاضرات التوعوية، وأمسيات شعرية وعروض فنية لفرقة المنيا للفنون الشعبية، وملوى للفنون الشعبية، والمنيا للموسيقى عربية، وكورال أطفال المنيا، معرض للكتاب، بالإضافة للعديد من الورش «خيوط – رسم وتلوين – اكتشاف المواهب».