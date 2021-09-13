خطوات الحصول على لقاح كورونا من موقع وزارة الصحة المصرية

يبحث الكثير من المواطنين عن موقع وزارة الصحة المصرية وخطوات الحصول على لقاح كورونا، وذلك عقب إعلان الوزارة توفير اللقاحات في العديد من مراكز التطعيم بمختلف المحافظات.

وترصد «الوطن» في السطور التالية كيفية الدخول موقع وزارة الصحة المصرية وخطوات الحصول على لقاح كورونا

وكشفت وزارة الصحة والسكان عبر موقعها الرسمي على «فيس بوك»، خطوات الدخول على موقع الوزارة والتسجيل للحصول على طلب لقاح كورونا، بالإضافة إلى ضرورة الاحتفاظ بكود الطلب للاستعلام عن موعد الحصول على اللقاح.

خطوات الدخول على موقع الوزارة

- تسجيل الدخول على موقع وزارة الصحة والسكان من خلال هذا الرابط.

- الضغط على تسجيل لطلب اللقاح.

- تحديد الفئة العمرية التي ينتمى إليها الراغب في الحصول على اللقاح وفقًا لما أعلنته وزارة الصحة.

- إدراج البيانات الأساسية وهي (اللغة، الاسم الرباعي، الرقم القومي، النوع، تاريخ الميلاد، المحافظة التي تود تلقي اللقاح بها).

- الإجابة عن سؤال هل تعانى من أمراض مزمنة؟

- في حالة وجود أي مرض مزمن قم بالضغط على أيقونة «نعم».

- إرفاق صورة من التقارير والشهادات التي تثبت وجود مرض مزمن.

- كتابة الوظيفة.

- كتابة رقم المحمول.

- كتابة البريد الإلكتروني اختياري.

- التأكد من صحة البيانات ثم الضغط على «أيقونة استكمال».

- يحصل بعدها المواطن على كود مكون من 20 رقما عبر رسالة نصية يجب الاحتفاظ به حتى التوجه للحصول على اللقاح.

الصحة تجدد مناشدتها للمواطنين بضرورة التسجيل للحصول على لقاح كورونا

وناشدت وزارة الصحة، المواطنين، بضرورة الدخول على موقع الوزارة والتسجيل للحصول على طلب اللقاح، وذلك لتقليل الأعراض المصاحبة لفيروس كورونا أو المتحورات المتطورة من الفيروس، مؤكدة أن اللقاحات لا تمنع الإصابة بفيروس كورونا ولكن تقلل من حدة الأعراض المصاحبة لفيروس، مشيرة إلى أن جميع اللقاحات آمنة ولا تدعو للقلق أو الخوف.