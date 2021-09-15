وزيرة البيئة: وقعنا اتفاقية بـ200 مليون دولار مع البنك الدولي

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إن تنفيذ مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرى، سيأتي بعد توقيع اتفاقية اليوم، بقيمة 200 مليون دولار، ويضم 10 جهات، تشمل وزارات النقل والصحة والتنمية المحلية، وهيئة النقل العام، ومحافظات القاهرة والقليوبية، ووزارة التخطيط ووزارة التعاون الدولي، وتركز الاتفاقية على تحسين نوعية الهواء.

تنسيق مع 10 جهات في الاتفاقية الجديدة

وأضافت «فؤاد» في مداخلة هاتفية مع برنامج «الحياة اليوم» المذاع على قناة الحياة الفضائية، وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، الأربعاء، أنه زيادة وقوف السيارات في الطرق، وازدحام المرور، يؤدي إلى زيادة تلوث الهواء، وسيجري علاج أزمة المخلفات، وزيادة النقل الكهربائي، لتقليل الهواء عن طريق الاتفاقية التي أبرمتها اليوم وزارة البيئة مع البنك الدولي، وسينفذ الاتفاقية هيئة النقل العام ووزارة التنمية المحلية ومختلف الوزارات بالمحافظات الأخرى، ومدة المشروع تستمر 7 سنوات، وستظهر النتائج بعد 4 سنوات، ويتم حاليا توفير البنية التحتية لمدافن القمامة في القاهرة الكبرى، لافتة إلى أنه تم التعاقد مع شركتين كبار، من أجل رفع القمامة من القاهرة.

تعاون مع البنك الدولي

وأثنت وزيرة البيئة على دور البنك الدولي في دعم قطاع البيئة خاصة في ظل التغير المناخي، الذي يعد تحديا تنمويا لذا تضع مصر استراتيجية وطنية للمناخ، وتنسق مع البنك الدولي من أجل تحسين المناخ، لما له من تأثير على الاقتصاد.

يشار إلى أن مصر هي أول دولة عربية تعلن عن معايير الاستجامة البيئة، حيث تم إقرار 15% من مشروعات الخطة الاستثمارية للدولة، لعام 2021 مشروعات خضراء وستزيد لتصبح 30% العام التالي ثم 50% خلال 3 سنوات سيتم إلزام المشروعات التنموية بالوزارات بمعايير الاستدامة البيئية.