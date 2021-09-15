طليقة زوج أصالة الجديد: «أبارك لأبو أولادي.. وانفصلنا من فترة طويلة»

تتوالى التهاني للمطربة السورية أصالة، وزوجها الجديد الشاعر العراقي فائق حسن، لكن تلقى الزوجان تهنئة ربما هي الأغرب، خاصة أنها جاءت من طليقة فائق حسن. وكان آخر تهاني نجوم الفن للعروسين من المطرب العراقي ماجد المهندس، الذي كتب عبر حسابه على إنستجرام: «مبروك لرفيق الدرب أخي الحبيب المبدع ⁧‫فائق حسن،‬⁩ ولنجمتنا الصوت العذب والإحساس الراقي ⁧‫صولا،‬ أاتمنالكم حياة سعيدة وجميلة تشبه إحساسكم وحبكم».

طليقة زوج أصالة تبارك لهما

وعلقت مارتا أحمد طليقة زوج أصالة الجديد فائق حسن، ونشرت فيديو على إنستجرام، قالت فيه: «أصدقائي ومتابعيني، بس حبيت أوضح في هذا الفيديو عن معلومات وصور انتشرت على السوشيال ميديا، هذه المعلومات ما صدرت مني، هذه المعلومات غير صحيحة ومغلوطة، ما صدرت مني هذه المعلومات، وأي معلومة عني على حسابي الوحيد على إنستجرام وبالمناسبة حبيت أبارك لأبو أولادي وزوجته الفنانة أصالة، ألف ألف مبروك، أتمنى لكم كل الخير، وبالنسبة لموضوع الطلاق تداولوه كتير على موضوع الطلاق، هذه المعلومات غير صحيحة، إحنا مطلقين من فترة مو صغيرة شكرا ليكم».

رسالة أصالة لزوجها فائق حسن

وكانت أصالة أعلنت زواجها من الشاعر فائق حسن، وكتبت عبر حسابها على إنستجرام: «منّ وقت عرفته وهو الأقرب لنفسي كصديق غالي بحملّ لّه كلّ الاحترام وكتير من الثقة.. ولحظة حوّلت مشاعرنا.. كلّ شيء بيننا مشترك وعلاقتنا مبنيّة على صداقتنا المتينة وحب صادق.. معه حسّيت إنّي بخير لأنّه متل ما تمنيته دائما وأكثر، بيفهمني بدون شرح، وبفهمه بدون تكلف، هو واضح وأنا عفوية، لهذا نحن معا نبدأ وكأننا نولد للتو.. نحترم معاً جميع مسؤولياتنا ونعلم تماماً أنّ خير ما نعطيه هو الحُبّ، سنعلّم أولادنا كيف تستمرّ الحياة وتحلو بالأمل والعزيمة والمحبّة والإخلاص، وسنعطيهم منّ هذا الشعور الطيّب مؤونة لغد نتمنّى أنّ يكون دون أيّ ضرر.. أشكر قلوبكم الطيّبة الّتي فرحت لي وبي.. وأدعو الله أنّ أكون دائماً مصدر سعادة وطمأنينه لأحبّتي وأصدقائي وجميع من حولي.. وللغالي الحبيب والصديق والّلي قدر يكون عالم أنا عم عيش من خلاله زوجي (فائق حسن) كلّ ما جمعته من شعور فيه حُبّ كبير وأمان وسعي لإسعادك ما حبيت.. وبعرف إنّك بتبادلني ذات الشعور وذات العهد.. ولأوّل مرّة أعلن قدّام المحبّين عظيم محبّتي لك ولشخصك الطيّب النبيل الرّاقي.. وبتمنّى إلنا اللي بتمنّاه للناس الطيبين كلهم نعيش بسلام حياة حلوة نقيّة تكون لبكرة القريب والبعيد قصّة حلوة وبتحلى تنحكي دائماً بابتسامه ما يكون فيها لحظة وجع.. عمّ عيش أيّام تمنيتولي ياها وبتمنّى تعيشوا متلها».