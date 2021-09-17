خطة «الشباب والرياضة» للتوعية بالقضية السكانية وقوافل قرى «حياة كريمة»

تستعد وزارة الشباب والرياضة، للبدء في تنفيذ خطة التوعية بالقضية السكانية، ضمن العمل السنوي لمشروع الوعي بقضايا السكان الذي تنفذه الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب بالوزارة بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان والمؤسسة الاستشارية للشباب والتنمية (اتجاه) للعام المالي 2021/2022.

يأتي ذلك بعد موافقة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، على البدء فى تنفيذ الخطة، وإعطاء توجيهاته للمسئولين المختصين بالوزارة، بالتفاعل مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، ووضع أهداف الخطة ومحتوياتها.

على الجانب الآخر وضعت وزارة الشباب والرياضة، مجموعة من البرامج التعليمية والمهارية لأبناء القري المقرر تطويرها ضمن خطة الوزارة لتنفيذ مبادرة حياة كريمة، وكذا تنفيذ عدد من القوافل الطبية الشاملة بتلك القري بالتنسيق مع الجامعات المصرية ومديريات الشباب الرياضة.

عناصر وأهداف خطتي التوعية بالقضية السكانية ومبادرة حياة كريمة

«الوطن»، تستعرض عناصر وأهداف خطتي التوعية بالقضية السكانية ، ومبادرة حياة كريمة في النقاط التالية:

- تهدف خطة العمل علي تعزيز قدرات المنظمات ومراكز الشباب لتمكين المجتمعات بالمعلومات المتعلقة بقضايا السكان بما فيها الصحة الإنجابية والعنف القائم على النوع الاجتماعي وختان الإناث.

- تتضمن خطة تنفيذ الأنشطة إجراء زيارات ميدانية لاختيار مراكز الشباب المؤهلة لإنشاء أندية سكان جديدة، وتنفيذ الأنشطة بها، وإقامة تدريبات بناء قدرات منسقي المديريات ومديري مراكز الشباب، على كيفية العمل داخل أندية السكان باحترافية فى التوثيق وكتابة التقارير وآليات الاستفادة من استخدام مواقع التواصل الاجتماعي للوصول للفئات المستهدفة.

نتاج التعاون المثمر بين وزارة الشباب وصندوق الأمم المتحدة للسكان

- الخطة تأتي في إطار التعاون المثمر بين وزارة الشباب والرياضة وصندوق الأمم المتحدة للسكان في ضوء استراتيجية الوزارة الهادفة إلى تعزيز آفاق التعاون والاستثمار مع المؤسسات والمنظمات الدولية التي تسعى لدعم المشروعات الشبابية والرياضية في مختلف الدول.

أما خطة وزارة الشباب والرياضة لتنفيذ مبادرة حياة كريمة ، التي اطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي فهي على النحو التالي:

- تنفذ وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي ، المبادرة في ضوء مجموعة من البرامج التعليمية والمهارية لأبناء القري المقرر تطويرها ضمن مبادرة «حياة كريمة»، وكذا تنفيذ عدد من القوافل الطبية الشاملة بتلك القري بالتنسيق مع الجامعات المصرية ومديريات الشباب الرياضة.

- تنفيذ القوافل الطبية من خلال الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية بالوزارة، وذلك داخل مراكز الشباب بالقري المنفذ بها مبادرة «حياة كريمة» بهدف تقديم الخدمات الطبية والعلاجية لأهالى تلك القري بالمجان، ورفع المستوي الصحي للمواطنين ورعايتهم وتوعيتهم، بالإضافة إلى تقديم الخدمات الطبية البيطرية مجاناً لتحسين الثروة الحيوانية وتنميتها.

استهداف 12500 ناشئ وطليع من أبناء قرى حياة كريمة

- تستهدف البرامج التعليمية والمهارية التى تنفذها الإدارة المركزية للطلائع بالوزارة لأبناء قرى «حياة كريمة»، 12500 من النشء فى المرحلة العمرية من 12 حتى 16عاماٍ، ويتم تنفيذها داخل 250 مركز شباب فى مختلف المحافظات خلال الفترة من سبتمبر الجاري وحتي يونيو من العام المقبل.

- تسعى تلك البرامج إلى إكساب الطلائع العديد من الاتجاهات الإيجابية والتثقيفية والمهارات نحو التعلم والاطلاع على أحدث الأفلام الوثائقية من خلال ورش عمل تفاعلية تعرض أفلام وثائقية بشأن كوكب الأرض والتغيرات الحادثة من الكون.